F1: Stroll mantém pole do GP da Turquia após investigação

O canadense Lance Stroll foi a grande surpresa do treino classificatório para o GP da Turquia de Fórmula 1 deste sábado, ao entregar uma volta voadora no final para conquistar sua primeira pole position na categoria. Mas o feito do piloto da Racing Point passou por um belo de um susto, quando foi convocado pela direção de prova sobre não respeitar bandeiras amarelas. No final, sem punições e sua pole está garantida.

A classificação no Istambul Park foi muito movimentada e marcada pela chuva. Stroll bateu Max Verstappen e o companheiro de equipe Sergio Pérez pela pole.

O problema que levou à convocação pelos comissários era a possibilidade de não ter desacelerado o suficiente na Curva 7 durante sua volta da pole position, um trecho que estava sob bandeira amarela.

O documento dos comissários foi divulgado após a classificação confirmando a investigação e que ele deveria se apresentar às 12h30, horário de Brasília, para discutir o incidente. Eles destacaram que as bandeiras estavam sendo exibidas na curva sete após uma rodada de Pérez com a outra Racing Point. Ele foi informado pelo rádio, mas depois falaram que "havia apenas uma amarela, então siga acelerando", antes de conquistar a pole.

Os comissários também convocaram Lando Norris pelo mesmo motivo, mas no Q1. Kevin Magnussen ficou muito irritado com o fato de diversos pilotos terem melhorado seus tempos de volta no Q1 apesar de bandeiras amarelas sendo exibidas por conta de indicidentes com Daniil Kvyat e Nicholas Latifi.

No documento que o inocentou, divulgado após uma reunião com Stroll, os comissários confirmaram que ele não havia feito nada de errado, tendo desacelerado o suficiente no local.

"[Stroll] se aproximou da Curva 7 enquanto apenas uma bandeira amarela era exibida no setor devido a um carro [Sergio Pérez] estar fora da pista, na saída da curva. A telemetria mostra que ele claramente tirou o pé do acelerador e fez a curva, acelerando novamente quando já havia passado pelo incidente".

Todas as notícias sobre o GP da Turquia de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Hamilton despista sobre Rosberg, analisa Bottas e ‘esquece’ Alonso; assista e entenda

PODCAST: O calendário 'pós-pandemia' da F1 2021 é o mais correto? Ouça o debate