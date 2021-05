Lewis Hamilton e Max Verstappen vêm apresentando batalhas acirradas pelo título da temporada de 2021 de Fórmula 1. Analisando os pilotos, Jenson Button afirmou em entrevista recente que acha que Verstappen é o mais talentoso dos dois.

Hamilton aumentou ainda mais sua liderança na classificação geral de pilotos depois de vencer o piloto da Red Bull no último domingo (09) no GP da Espanha, em Barcelona.

Embora o heptacampeão mundial tenha perdido a liderança no início da corrida no Circuito de Barcelona, a Mercedes foi capaz de alcançar o holandês, que não conseguiu se defender do ataque do britânico, graças à força estratégica da montadora alemã e ao ritmo de Hamilton.

Jenson Button, ex-companheiro de equipe de Hamilton na McLaren, disse em entrevista ao Motorsport.com que acredita que Max é "mais talentoso" que o piloto da Mercedes, apesar de achar o heptacampeão um piloto mais completo.

“Max é imensamente talentoso. Se você olhar para a habilidade pura, Verstappen é provavelmente o mais talentoso de todos os pilotos”, disse.

“Eu sei que muitas pessoas não concordam comigo, mas esta é apenas a minha opinião."

“O piloto mais completo, se você incluir a experiência e a forma como aborda as corridas, é Hamilton. Mas se você olhar apenas para o talento, acho que vai para Verstappen”, concluiu.

