A McLaren começou de onde parou em 2020, mantendo o terceiro lugar no Mundial de Construtores da Fórmula 1 depois de quatro corridas, com uma vantagem de cinco pontos sobre a Ferrari. Mas, para a equipe inglesa, melhorar as classificações é fundamental para a manutenção dessa posição.

No GP da Espanha do último fim de semana, a McLaren foi derrotada pela equipe italiana pela primeira vez em 2021, com o desempenho da Ferrari na classificação sendo fundamental para o resultado.

Charles Leclerc, da Ferrari, largou e terminou em quarto, enquanto Daniel Ricciardo e Lando Norris, da McLaren, largaram em sétimo e nono e só conseguiram subir uma posição cada durante a corrida em um pista onde a ultrapassagem e muito difícil.

Até agora, ao menos uma Ferrari conseguiu superar as duas McLarens em classificação em todos os finais de semana de corrida, deixando Norris e Ricciardo com muito trabalho aos domingos.

O chefe da equipe, Andreas Seidl reconheceu que melhorar a classificação é um "objetivo claro" para a equipe inglesa, especialmente antes do GP de Mônaco, no qual ultrapassar é praticamente impossível.

"Se você olhar para este fim de semana de corrida, acho que simplesmente temos que aceitar que a Ferrari foi forte na corrida, mas se você olhar para toda a temporada, acho que é claro que precisamos tentar terminar melhor o sabado", Seidl disse.

“Porque no final torna a sua vida no domingo muito mais fácil se você fizer uma boa classificação, o que conseguimos em algumas corridas já este ano por ter uma boa largada ou uma boa primeira volta”.

“E isso nos trouxe de volta à posição onde queríamos estar já no sábado na qualificação. É claro, esse é o objetivo. Queremos terminar em alta aos sábados, onde está o potencial do carro”.

Seidl disse que o forte ritmo da Ferrari em Barcelona "não foi uma surpresa", mas ainda estava satisfeito com os 12 pontos que a McLaren conseguiu marcar na batalha contra a equipe Italiana no domingo.

"Se você começar aqui em Barcelona em sétimo e nono, e terminar em sexto e oitavo e nenhum dos carros que começaram na sua frente tiver problemas, acho que você precisa estar feliz", acrescentou.

“É importante ainda termos conseguido marcar 12 pontos em um fim de semana em que a Ferrari foi bastante forte. E perdemos apenas seis pontos no Mundial de Construtores”.

“É bom ver que, obviamente, é uma batalha muito acirrada, especialmente com a Ferrari, e é simplesmente importante garantir que continuemos trazendo atualizações para o carro nas próximas corridas para manter viva a batalha pela terceira posição”.

"É bom ainda termos essa posição, apesar de estarmos lutando neste fim de semana em comparação com eles, mas esperamos uma longa batalha”.

F1 2021: MERCEDES identifica PONTO FRACO da RED BULL; saiba qual

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: A F1 deveria acabar com os limites de pista?

Your browser does not support the audio element.