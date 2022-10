Carregar reprodutor de áudio

Depois de conquistar do título de campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez em Abu Dhabi, na temporada passada, Max Verstappen saiu do Japão, no último fim de semana, com a coroa de bicampeão do mundo... Seguindo passos de um multicampeão, podemos concluir, então, que o holandês conquistará o tri no Brasil?

Verstappen fez jus às expectativas da Red Bull e na última corrida do ano passado, ouviu o chefe da equipe, Christian Horner, falar a famosa frase "Max Verstappen, você é campeão do mundo". Em uma disputa emocionante com o heptacampeão da Mercedes, Lewis Hamilton - e que, aparentemente, deu o pontapé para a o retorno da dominância do time de Milton Keynes.

Assim como Sebastian Vettel. Que em 2010, iniciou seus anos de ouro na categoria e, também, da equipe no qual foi tetracampeão mundial. Na primeira conquista, o alemão foi coroado na última corrida daquele ano, em Abu Dhabi, liderando o campeonato pela primeira vez naquele momento. No fim, a margem para o segundo colocado, Fernando Alonso, foi minúscula - de apenas quatro pontos.

No ano seguinte, Vettel conquistou bicampeonato de maneira absoluta. Assim como Verstappen em 2022. Naquela época, o alemão bateu Jenson Button, da McLaren, com 122 pontos de vantagem levando a coroa do segundo triunfo em Suzuka, no Japão, vencendo 11 das 19 corridas. Lembra alguém?

Race winner and World Champion Sebastian Vettel, Red Bull Racing Photo by: Sutton Images

Exatamente, assim como Verstappen. Nesta temporada, o piloto de número 1 conquistou o mundial no último fim de semana, disputado no Japão chegando a marca de 12 vitórias em 18 corridas. Como ainda restam quatro etapas para o fim do calendário, a diferença do holandês para o segundo colocado, seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, pode aumentar ainda mais. Atualmente, o gap é de 113 pontos.

Com isso, podemos deduzir que: se Max Verstappen continuar seguindo os passos de Sebastian Vettel na sua era Red Bull, o holandês se encaminha para um tricampeonato conquistado em terras brasileiras, no GP de São Paulo.

O tri do alemão foi conquistado em 2012, em uma temporada acirrada com Fernando Alonso, mais uma vez. Chegando em sexto em Interlagos naquele ano, Vettel se sagrou campeão com apenas três pontos de diferença para o então piloto da Ferrari.

Qual será o roteiro de Verstapen em 2023?

