O GP do Japão coroou o holandês Max Verstappen pela segunda vez na Fórmula 1, em um título que chegou de maneira controversa, tendo confusão durante a corrida e também após a bandeira quadriculada em Suzuka.

Além disso, nesta segunda-feira, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) anunciou que a Red Bull excedeu o limite de gastos de 2021. Por isso, a equipe do podcast Motorsport.com analisa como o êxito das pistas e o conflito fora delas pode interagir com o que vem sendo feito pelo piloto da Holanda. O programa também tem o MOMENTO STOCK CAR, com as atualizações do calendário de 2022 e de 2023 da maior categoria do automobilismo brasileiro. Ouça já!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?