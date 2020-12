Confirmado como piloto titular da AlphaTauri para a próxima temporada da Fórmula 1, Yuki Tsunoda quase foi parar na Red Bull em 2021: o japonês foi considerado como companheiro do holandês Max Verstappen já para o ano que vem, mas o grupo preferiu adotar a cautela.

O fato foi revelado por Adam Cooper, repórter do Motorsport.com: “Helmut Marko (consultor de automobilismo da Red Bull) dá tanto valor a Yuki (Tsunoda) que pode até ter ficado tentado a colocá-lo diretamente na Red Bull Racing".

"Mas Dr. Marko sabe que a Red Bull pode ganhar os dois títulos, então não é hora de experimentar”, escreveu o renomado jornalista britânico, um dos mais respeitados na F1, em suas redes sociais.

Na temporada 2020, Tsunoda correu pela Carlin na Fórmula 2. O japonês conquistou o terceiro lugar do campeonato, com três vitórias, quatro poles e sete pódios. O piloto também recebeu o Prêmio Anthoine Hubert de melhor estreante do ano.

Em 2018, Tsunoda foi campeão da Fórmula 4 Japonesa. Entretanto, a avaliação da cúpula da Red Bull é de que ainda é cedo para efetivar o jovem competidor de 20 anos à sua equipe principal na F1.

Assim, segue a dúvida em relação a quem será o companheiro de Verstappen em 2021: o anglo-tailandês Alex Albon fica na vaga, o mexicano Sergio Pérez consegue o assento ou o alemão Nico Hulkenberg 'conquista' a Red Bull correndo por fora?

