Na manhã desta quarta-feira, mais um nome foi confirmado para a temporada 2021 da Fórmula 1: o japonês Yuki Tsunoda, que correrá pela AlphaTauri ao lado do francês Pierre Gasly, substituindo o russo Daniil Kvyat.

Assim, as formações das equipes da categoria máxima do automobilismo mundial para o ano que vem está cada vez mais definida. Abaixo, o Motorsport.com mostra como estão os contratos da F1 para as próximas temporadas:

Mercedes: O finlandês Valtteri Bottas já tem contrato firmado para 2021, mas o britânico Lewis Hamilton ainda precisa renovar. O acerto é tido como bastante provável.

Red Bull: O holandês Max Verstappen renovou até o fim de 2023, mas seu contrato inclui cláusulas de saída. Seu companheiro de equipe para 2021 é desconhecido: o anglo-tailandês Alexander Albon tem concorrência do mexicano Sergio Pérez e do alemão Nico Hulkenberg.

Ferrari: O monegasco Charles Leclerc assinou em dezembro de 2019 até o fim de 2024. A Ferrari já anunciou a saída do alemão Sebastian Vettel no final da temporada e a contratação do espanhol Carlos Sainz até 2022.

Aston Martin (Racing Point): O canadense Lance Stroll fica em 2021 e terá Vettel como novo companheiro, após correr ao lado de Pérez em 2019 e 2020.

McLaren: O britânico Lando Norris continuará na McLaren depois de estender seu contrato até 2022. Sainz partirá para a Ferrari em 2021, de modo que o novo parceiro de Norris será o australiano Daniel Ricciardo, que saiu da Renault e assinou um contrato de vários anos.

Renault: O francês Esteban Ocon tem um contrato para 2021 depois de assinar por dois anos. Ricciardo vai para McLaren e seu substituto é o espanhol Fernando Alonso, que tem contrato de múltiplas temporadas e foi bicampeão mundial da F1 pela Renault em 2005 e 2006.

AlphaTauri: O francês Pierre Gasly já havia sido confirmado para 2021 e agora se sabe que terá Tsunoda como companheiro, em substituição a Kvyat.

Alfa Romeo: Campeão mundial de 2007 com a Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen fará sua terceira temporada com a Alfa em 2021. Ele segue ao lado do italiano Antonio Giovinazzi, seu companheiro desde a chegada ao time em 2019.

Haas: A equipe norte-americana terá dois novatos como como pilotos - o alemão Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher e campeão da F2 2020, e o russo Nikita Mazepin.

Williams: Apesar de ter brilhado em prova avulsa pela Mercedes, o britânico George Russell continuará na Williams em 2021. Seu companheiro de equipe canadense, Nicholas Latifi, também está confirmado.

