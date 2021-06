F1: Tsunoda perde três posições por bloquear Bottas no Q3

Yuki Tsunoda recebeu uma penalidade de três posições no grid por ter bloqueado Valtteri Bottas na sessão de classificação para o GP da Estíria de Fórmula 1 neste sábado (26).

Tsunoda havia igualado o seu melhor resultado de classificação da F1 até o momento ao ficar em oitavo lugar no Q3 no Red Bull Ring, chegando à fase final da sessão pela segunda vez em três corridas.

No entanto, o piloto do AlphaTauri enfrentou uma investigação pós-qualificação depois que Bottas sentiu que tinha sido bloqueado durante uma de suas voltas rápidas no Q3, chamando Tsunoda de “idiota” pelo rádio.

O piloto japonês disse após a sessão classificatória que não havia sido informado por sua equipe que o finlandês estava se aproximando e que queria evitar uma manobra busca, se movendo para a parte de dentro da pista.

Mas os comissários de corrida na Áustria analisaram o incidente e Tsunoda recebeu uma penalidade de três posições e um ponto em sua superlicença da FIA.

“A equipe não avisou o carro 22 da aproximação do carro 77 em uma volta rápida. O carro 77 se aproximou do carro 22 na entrada da curva 4. O carro 22 estava na linha de corrida e, enquanto ele tentava saindo da linha de corrida para fora, ele impediu o carro 77 desnecessariamente", dizia o relatório dos comissários.

“É responsabilidade de cada piloto estar ciente dos carros mais rápidos quando eles estão em uma volta lenta. A equipe deveria ter ajudado o piloto a ficar ciente da aproximação do carro mais rápido, mas essa falta de comunicação não é desculpa para o piloto. ”

A punição deixou Tsunoda no 11º lugar do grid, elevando Fernando Alonso, Lance Stroll e George Russell.

Veja como ficou o grid para o GP da Estíria da Fórmula 1:

