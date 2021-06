Após leve melhora nas últimas corridas, Daniel Ricciardo voltou a figurar no pelotão de trás da Fórmula 1 no treino classificatório para o GP da Estíria, realizado neste sábado (26). O australiano marcou apenas o 13º melhor tempo e foi eliminado ainda no Q2.

Em comparação, seu companheiro de McLaren Lando Norris cravou a quarta colocação e ainda herdou o terceiro lugar de Valtteri Bottas, penalizado por direção perigosa ao rodar no pit lane durante o TL2.

As sessões de treino na sexta-feira pareciam promissoras para Ricciardo. Ele foi o segundo mais rápido do dia. No entanto, o desempenho começou a decair antes mesmo da qualificação, com o 17º posto no TL3.

"Não temos tanta certeza [do que aconteceu]", disse o piloto. "Perdemos muita velocidade de um dia para o outro. Na terceira sessão já estávamos coçando um pouco nossas cabeças. Obviamente, ontem foi muito forte e encorajador."

"Eu não diria que há muitas respostas no momento por que obviamente passamos por muitas dificuldades hoje, mas vamos tentar descobrir isso, estamos ansiosos para amanhã agora. Sim, definitivamente não esperávamos estar aqui depois de sexta."

Questionado sobre o acerto do carro, o australiano disse que pode estar envolvido no problema: "Definitivamente há um pouco de configuração e outras coisas. Eu não acho que tínhamos um desempenho perfeito ontem. E hoje, eu senti que em algumas áreas parecia que eu estava pilotando até o limite. Não poderia ir mais rápido, porque basicamente sairia da pista. E estávamos mais lentos em quase todos os lugares"

O GP da França, no último fim de semana, foi bom para Ricciardo, ele passou ao Q3 e terminou na sexta colocação, uma posição atrás de Norris. O que indicava uma melhora para o piloto e o encorajava para da Estíria.

"Depois de Le Castellet fiquei muito feliz com o progresso", disse Daniel. "Ontem eu pensava: 'tudo bem, isso é bom, está começando a se encaixar', para então ter um dia como hoje onde você fica sem saber o que aconteceu.

"A única coisa positiva de estar fora do Q2 é ter a escolha de pneus. Então, vamos tentar jogar um pouco", reiterou.

