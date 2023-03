Carregar reprodutor de áudio

Frederic Vasseur divulgou seus primeiros comentários sobre as críticas e as notícias não muito tranquilizadoras que surgiram sobre a Ferrari nos últimos dias. Um cenário desencadeado sobretudo por duas etapas, o decepcionante fim de semana na abertura da temporada 2023 da Fórmula 1 e a renúncia de David Sanchez, chefe de conceito de veículo do SF-23.

Em conversa com o jornalista Jean-Michel Desnoues, do AutoHebdo, o chefe da escuderia baixou o tom, descrevendo um contexto mais tranquilo do que o relatado pela mídia nas últimas semanas após Leclerc abandonar logo na estreia, no Bahrein, e Carlos Sainz não ser capaz de se defender das investidas de Fernando Alonso e 'lutar' pelo seu lugar no pódio.

“Eu ficaria tentado a sorrir se essas declarações não tivessem impacto na equipe. Pessoalmente não tenho problemas, sei o que quero alcançar e vou fazê-lo. Eu ouço John Elkann e Benedetto Vigna todos os dias, sei o que eles esperam de mim. Tenho meios e poder de decisão como nunca tive, esta é a realidade dos fatos”.

“Estou lutando para entender como é possível que a equipe se torne um alvo a ser atingido após apenas uma corrida", continuou Vasseur. "Sabemos o que deu errado no Bahrein, mas não há nada que não possa ser melhorado. A correlação entre a pista e o simulador é boa, estamos alinhados. Depois dos testes de pré-temporada, conversamos com os pilotos, juntamente com John e Benedetto, e voltaremos a conversar depois de Imola, esses compromissos já estão marcados”.

O chefe de equipe da Ferrari também comentou sobre a renúncia de Sanchez. "É inevitável. Há pessoas que eram muito próximas de Mattia e que preferem sair, é algo que não me preocupa, e há outras que podem ter temido por um momento pelo seu futuro”.

