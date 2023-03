Carregar reprodutor de áudio

O grande plano para transformar a orla de East London e sediar uma corrida de Fórmula 1 foi apresentado pelo LDN Collective, um grupo de especialistas ambientais e de construção, e pela consultoria DAR. Como parte de seu compromisso de criar um "destino de renome mundial para esporte, lazer e entretenimento", eles aspiram realizar um GP em Londres em um circuito de rua de alta velocidade.

O layout proposto, com 3,64 milhas de comprimento (5,858 quilômetros), contaria com 22 curvas a uma velocidade média de 204 km/h para criar um tempo de volta estimado de 1:42. Longos trechos de aceleração total seriam combinados com zonas de frenagem pesadas para aumentar teoricamente as oportunidades de ultrapassagem. A pista se apresenta como o equivalente britânico do Circuito de Gilles Villeneuve de Montreal.

O GP de Londres seria realizado além da tradicional etapa na Inglaterra, que ainda seria em Silverstone. O Motorsport.com soube que atualmente não há negociações entre a Fórmula 1 e o LDN Collective e o DAR.

A proposta de remodelação dos terrenos de Docklands apresenta o uso intensivo de módulos flutuantes que podem formar pistas de ciclismo e corrida, mas que são então desmontadas para revelar uma superfície de pista de grau FIA.

As unidades flutuantes seriam reutilizadas temporariamente para criar arquibancadas com capacidade total de 95.000 espectadores e instalações de lazer à beira das pistas.

Um pitlane "único" também está planejado. Ele funcionaria ao lado da área de carga e serviço no primeiro andar do ExCeL Centre, local do ePrix de Fórmula E em Londres.

London E-Prix start Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Essa plataforma elevada serviria para aumentar as áreas de grande visão da pista e, segundo as imagens feitas por computador, permitiria a colocação de uma arquibancada na reta principal, entre a pista e o pitlane.

Max Farrell, diretor administrativo do LDN Collective, afirmou: "Sabemos que a Fórmula 1 está interessada em sediar um GP aqui e projetamos uma pista que atende a todos os requisitos e regulamentos. Discutimos as propostas com a Greater London Authority, que está desenvolvendo uma estratégia de água e uma estrutura de planejamento, com o Newham City Council, com quem esperamos chegar a um acordo."

“Com ou sem F1, essas propostas são transformadoras e seriam um grande impulso para Londres e o Reino Unido em geral, à medida que continuamos a emergir da pandemia”.

A F1 flertou repetidamente com a ideia de um GP de Londres. No início de 2010, o então chefe da categoria, Bernie Ecclestone, estudou um circuito de rua que passaria pelos marcos mais famosos da capital, incluindo o Palácio de Buckingham. Também a Liberty Media, atual proprietária da F1, propôs ocasionalmente ir a Londres e incentivou Silverstone a negociar cláusulas de proteção ao formalizar seu novo contrato em 2019.

