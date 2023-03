Carregar reprodutor de áudio

O GP do Bahrein, estreia da temporada 2023 da Fórmula 1, não foi dos mais emocionantes. Embora o domínio absoluto de Max Verstappen e Red Bull tenham impressionado e a disputa entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso animou a quem assistia, a realidade é que a prova não 'convenceu' e não mostrou o que realmente podemos esperar das outras 22 corridas que compõe o calendário. Então, quais são as chances da Arábia Saudita começar a 'salvar' o ano?

As duas primeiras corridas no circuito de Jeddah deram muito que falar. Em 2021, Verstappen fez uma espetacular volta rápida na Q3, mas uma colisão com o muro pôs fim às suas aspirações, numa altura em que a luta pelo título estava mais do que acirrada.

Então, no ano passado, depois que a ameaça muito crível de boicote por parte dos pilotos foi evitada, depois que um ataque de míssil ocorreu a poucos quilômetros do circuito, Max Verstappen e Charles Leclerc travaram uma bela batalha na pista. O histórico de Jeddah na categoria é curto, mas sua propensão a acidentes, carros de segurança e corridas emocionantes é um bom presságio.

No entanto, esse precedente promissor não oferece nenhuma garantia. Felizmente, há outros indicadores de que a corrida saudita estará mais próxima do topo do grid. Por exemplo, a maneira como a Red Bull se destacou no Bahrein pode ser exatamente o motivo pelo qual a Ferrari decide 'dar a volta por cima'.

A Red Bull era a favorita no GP da Arábia Saudita da última temporada. Os testes e a rodada de abertura revelaram que o motor Honda funcionou como um encanto. A escuderia italiana levava vantagem na aceleração, mas o RB18 era o rei na velocidade máxima, característica à qual o traçado urbano fluido se adaptava perfeitamente.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mas as duas equipes parecem ter trocado de lugar para 2023. Dados de GPS da pré-temporada e da corrida de Sakhir revelam que o novo SF-23 supera o RB19 no final da reta. Por sua vez, o Red Bull é melhor em curvas lentas, mas é comparativamente pior a mais de 290 km/h.

Para ajudar a causa da Ferrari, a pista saudita tem três pontos onde as velocidades superam esse número, segundo dados de 2022, primeiro ano do novo regulamento de efeito solo. De fato, o velocímetro continuará subindo até 315 km/h. Portanto, se a escuderia conseguir aproveitar sua velocidade, seja na classificação ou entrando no DRS do RB19, Verstappen e Sergio Pérez terão mais dificuldade em repetir a dobradinha.

Além disso, após o abandono de Leclerc no Bahrein, a Ferrari queria enfatizar que não otimizou totalmente seu SF-23 para a corrida de abertura. Isso, segundo os superiores, explicava a falta de ritmo, mais do que o fato de ter um carro-conceito pior que o da Red Bull.

Depois que o monegasco se classificou 0.292s atrás do pole Verstappen, o novo chefe, Fred Vasseur, disse: "Por isso, é uma questão de montagem. Não é uma questão de conceito de forma alguma". Ele acredita que o SF-23 já tem o que precisa para desafiar o RB19, e não é fundamentalmente um design inferior.

Em termos de aperfeiçoamento de seu acerto para combater a Red Bull, a Ferrari deve ser favorecida pelo asfalto saudita. A comparação frequentemente feita no Bahrein era que o asfalto era tão bom para os pneus quanto passar por cima de um ralador de queijo. A superfície furada mastigou os Pirellis.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull e Aston Martin se destacaram porque controlaram isso da melhor maneira possível para preservar os pneus, enquanto a Ferrari se prejudicou, em parte devido à extrema degradação dos pneus. É verdade que esse também foi um ponto fraco da F1-75 em 2022, mas a escuderia continua achando que vai se sair bem melhor neste fim de semana.

A Verstappen também reconhece algo semelhante. O bicampeão disse: "Jeddah é uma pista bem diferente. Ela tem muito mais retas, curvas rápidas e menos degradação. E eu acho que [no Bahrein] fomos particularmente bons. Portanto, em termos de ritmo de corrida, espero que todos estejam mais próximos".

“Nosso carro parece bastante forte nas curvas de alta velocidade, mas acho que a Ferrari é bastante rápida nas retas, o que é muito importante em Jeddah."

No papel, parece que cabe em grande parte à Ferrari enfrentar a Red Bull. O Aston Martin de Fernando Alonso se destaca em baixa velocidade e na frenagem, mas é relativamente lento nas retas. Embora alguns ajustes no set-up possam reduzi-lo, Jeddah não é um circuito onde se espera que a máquina verde se destaque.

Quanto à Mercedes, no fim de semana ela escreveu uma carta aos fãs pedindo paciência em sua longa busca pelo desempenho. Esta mudança foi motivada pelos resultados pouco encorajadores do Bahrein, quinto e sétimo, e sugere que eles também não pretendem ser muito rápidos neste fim de semana. Embora sim, não se espera que Hamilton repita o péssimo resultado da classificação de 2022, quando terminou em 15º.

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #220 - Fernando Alonso pode ser a 'salvação' da F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: