A Aston Martin revisou o flap superior da asa dianteira do AMR21 para o GP da Bélgica com uma seção dobrada adicionada à frente do pneu dianteiro para influenciar o fluxo de ar de forma ligeiramente diferente, enquanto reduz o arrasto. 1 / 27 Foto de: Giorgio Piola

A Red Bull manteve a maior entrada do duto do freio dianteiro introduzida na Hungria, enquanto a seção central do flap superior parece ter sido ligeiramente reduzida em altura para acomodar a asa traseira para melhor downforce. 2 / 27 Foto de: Uncredited

A asa traseira de baixo downforce do Red Bull foi testada originalmente no Azerbaijão, mas não foi utilizada, pois a equipe sentiu que precisava de mais downforce. No entanto, o projeto retorna para a Bélgica, com a seção externa da aba superior cortada para reduzir a resistencia do ar. 3 / 27 Foto de: Giorgio Piola

Temos uma excelente visão do ponto de montagem da asa traseira nesta foto da Mercedes W12, que, como você notará, tem uma seção à frente e atrás que não está montada no chão, mas fornece assistência aerodinâmica. 4 / 27 Foto de: Uncredited

Nesta outra foto da Mercedes sem a roda traseira montada, temos uma visão das superfícies concorrentes do conjunto do duto de freio e da suspensão vertical, ambas lutando pelo mesmo espaço. 5 / 27 Foto de: Uncredited

O assoalho do C41 é carregado para a garagem pelos mecânicos enquanto eles preparam o carro para o fim de semana. Observe a complexidade do assoalho, com os cabos do sensor dando uma ideia de quantas tomadas de pressão e sensores a equipe instalou no assoalho. 6 / 27 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

A asa traseira de menor downforce montada no AlphaTauri AT02 neste fim de semana, enquanto a equipe busca reduzir o arrasto aerodinamico. 7 / 27 Foto de: Giorgio Piola

Uma olhada na parte dianteira do Williams FW43B com o painel exposto, podemos ver mais alguns detalhes da suspensão interna. 8 / 27 Foto de: Uncredited

Comparando o Haas VF21, podemos ver as diferentes abordagens tomadas em relação ao design da suspensão 9 / 27 Foto de: Uncredited

Esta visão de cima para baixo do bico do carro da Alfa Romeo mostra o quão fora dos bicos as câmera estão montados devido ao design das hastes. 10 / 27 Foto de: Uncredited

- A asa traseira da Alfa Romeo com a aba Gurney removida para reduzir o vacúo dos adversários. 11 / 27 Foto de: Uncredited

Um zoom da asa dianteira do AlphaTauri AT02, com sua forma quadrada e pequena cavidade de desvio. As equipes provavelmente irão cortar a borda de fuga do flap superior durante o fim de semana para ajudar a equilibrar o carro e os níveis de downforce. 12 / 27 Foto de: Uncredited

Um zoom no duto de freio dianteiro simplificado da AlphaTauri AT02 pelos padrões recentes, já que o duto não apresenta nenhuma canalização de fluxo mais complicada no perímetro externo 13 / 27 Foto de: Uncredited

A asa traseira da AlphaTauri vê a equipe utilizar um ângulo de ataque baixo, enquanto uma aba Gurney é montada na borda de fuga dos flaps superiores para ajudar a equilibrar o carro nas seções de velocidade média baixa da pista 14 / 27 Foto de: Uncredited

A asa traseira da AlphaTauri vê a equipe utilizar um ângulo de ataque baixo, enquanto uma aba Gurney é montada na borda de fuga dos flaps superiores para ajudar a equilibrar o carro nas seções de velocidade média baixa da pista 15 / 27 Foto de: Uncredited

Esta foto do Aston Martin nos permite ver a entrada do duto de freio em forma de L, com suas inumerosas aberturas e a saída que alimenta parte do fluxo de ar jogado para fora da roda para alterar a turbulência. 16 / 27 Foto de: Uncredited

A asa traseira com baixo angulo da Ferrari com uma pequena aba Gurney presa à borda do aerofólio 17 / 27 Foto de: Uncredited

Uma visão da asa traseira da Mercedes W12, que apresenta um único pilar de montagem central e nenhuma Gurney na borda. 18 / 27 Foto de: Uncredited

Uma imagem do difusor do McLaren MCL35M, que continua sendo o único a apresentar os fios centrais mais longos que estão conectados à seção de transição do difusor 19 / 27 Foto de: Uncredited

Outra foto do assoalho da Alfa Romeo enquanto é levado para a garagem, o que mostra as complexidades da montagem 20 / 27 Foto de: Uncredited

Observando ao longo do chassi Ferrari SF71, podemos ver como a equipe usa faixas na superfície para ajudar a desviar o fluxo de ar no espaço entre ele e o aro da roda. 21 / 27 Foto de: Uncredited

Esta foto do Alpine A521 sem o painel montado nos permite uma visão dos elementos de suspensão internos que normalmente s]ao cobertos 22 / 27 Foto de: Uncredited

A asa traseira de baixo downforce pela Alpine requer um par a mais em forma de pescoço de cisne, que também parecem ter um acabamento diferente. 23 / 27 Foto de: Uncredited

A asa traseira do Alpine recebeu algumas barras de reforço mais uma vez, enquanto a equipe tenta evitar que as travas se movam muito sob carga 24 / 27 Foto de: Uncredited

Inalterados, mas ainda dignos de nossa admiração, estão o conjunto de defletores laterais, com suas várias superfícies usadas para ajudar a gerenciar melhor o fluxo de ar ao redor do carro. 25 / 27 Foto de: Uncredited

Esta foto do W12 nos dá algumas dicas sobre a composição interna do freio dianteiro e conjunto da suspensão. 26 / 27 Foto de: Uncredited