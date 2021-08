Os chefes da Fórmula 1 devem discutir com as equipes e a FIA sobre possíveis mudanças no regulamento após a repercussão negativa da "farsa" do GP da Bélgica do último domingo, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Enquanto a FIA e o diretor de provas Michael Masi foram elogiados por não forçarem a realização da corrida nas perigosas condições da pista de Spa, houve um incômodo comum sobre o resultado e a distribuição de pontos após apenas três voltas realizadas, sendo todas atrás do safety car.

O heptacampeão Lewis Hamilton foi um dos vários pilotos a expressar sua infelicidade com o caso, sugerindo que a F1 colocou o dinheiro acima dos fãs.

"Hoje foi uma farsa, e as únicas pessoas que perdem com isso são os fãs, que pagaram caro para nos ver correndo", publicou Hamilton em seu Instagram.

Foi apurado que o CEO da F1, Stefano Domenicali, concorda que o modo como o resultado do GP da Bélgica foi declarado não é ideal, e está disposto a conversar com a cúpula do esporte para negociar possíveis mudanças no regulamento.

Qualquer mudança no regulamento para garantir que um episódio como o da Bélgica não se repita, seja garantindo que o resultado seja dado apenas após voltas com bandeira verde, ou que exista um procedimento de adiamento da prova, precisa ser aprovado pela F1, FIA e as equipes.

Porém, é muito improvável que qualquer um seria oposto a mudanças que evitariam uma repetição da Bélgica. As manobras para lidar com situações do tipo já tem o apoio de Zak Brown, CEO da McLaren, que declarou que não era certo que três voltas atrás do safety car seja contado como uma corrida, apesar de ter sido um dos mais favorecidos pelo resultado.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, and Mick Schumacher, Haas VF-21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Em um vídeo publicado em seu Twitter, Brown disse: "O regulamento determina que após algumas voltas pode ser considerado uma corrida. Isso precisa ser revisto".

"Não acho que exista alguém aqui que argumente que o clima era seguro para correr, mas precisamos de uma solução melhor como esporte quando temos esse tipo de situação. O resultado não deveria ser uma corrida após três voltas com safety car".

"É o que o regulamento diz, mas isso precisa ser revisto por todos nós, aprender com hoje e perceber que, se temos essa situação, o que podemos fazer diferente para garantir que todos tenham sua corrida, seja no dia seguinte ou em uma data futura".

"Não acho que ninguém considera correto considerar isso uma corrida, então vamos trabalhar nisso e espero que não aconteça novamente".

O diretor de provas, Michael Masi, sugeriu que a FIA e as equipes se reúnam para revisar o regulamento após o que aconteceu na Bélgica.

"Acho que, após este fim de semana, na próxima reunião ou no próximo ano, vamos olhar para várias coisas que podem ser modificadas, para ver o que todos querem".

"Como todos estão cientes, estamos em um desses momentos em que a FIA trabalha com todas as dez equipes e a F1 para redefinir o regulamento. Então olharemos para todos os cenários e ver o que todos acham".

