Lewis Hamilton não poupou criticas a realização do GP da Bélgica, realizado em baixo de muita chuva e com muito atraso, a corrida durou pouco mais de 2 voltas, todas elas realizadas atrás do safety car, o que deixou o piloto da Mercedes bem insatisfeito.

Hamilton que conta com mais de 23 milhões de seguidores no Instagram, usou sua conta para desabafar, pedir mais respeito aos fãs da categoria, além de dizer não considera uma corrida o que aconteceu esse domingo em Spa.

"Hoje foi uma farsa e as únicas pessoas a perder são os fãs que pagaram um bom dinheiro para nos ver correr. Claro que você não pode comandar o tempo, mas temos equipamentos sofisticados para nos dizer o que está acontecendo e estava claro que o tempo não iria mudar", escreveu o líder do mundial de pilotos.

"Fomos colocados para correr por um motivo, e apenas um motivo. Duas voltas atrás de um safety car onde não há possibilidade de ganhar ou perder um lugar ou proporcionar entretenimento aos fãs, isso não é corrida. Devíamos ter apenas encerrado, não arriscado a integridade dos pilotos e, o mais importante, reembolsado os fãs que são o coração de nosso esporte"

