Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca no circuito Hungaroring para a disputa do GP da Hungria, 13ª de 22 etapas previstas para a temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Na sexta-feira de treinos livres, quem levou a melhor foi a Ferrari, com o espanhol Carlos Sainz liderando a sessão prática inaugural e o monegasco Charles Leclerc prevalecendo no TL2, no qual registrou o tempo mais rápido do fim de semana até o momento.

No sábado, há a disputa do TL3 e o decisivo treino classificatório, cuja realização deve acontecer sob chuva, segundo a previsão do tempo informada pela Pirelli, fornecedora oficial de pneus da elite do esporte a motor global.

Um alento para o líder da temporada, Max Verstappen: de acordo com o holandês, a Red Bull não tem condições de enfrentar a Ferrari no seco. Quem também não está otimista é Lewis Hamilton, que foi só 11º no TL2 e reclamou da inconsistência da Mercedes de pista para pista.

De todo modo, o heptacampeão tem um histórico positivo na chuva e já venceu oito vezes em Budapeste, então o britânico não pode ser descartado. Palpites de lado, agora é esperar para ver quem prevalece no sábado de classificação para o GP da Hungria. Veja os horários:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 08h Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 13h Bandsports Corrida 2 Domingo 06h35 Bandsports Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida 1 Sábado 06h Bandsports Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sábado 09h40 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

