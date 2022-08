Carregar reprodutor de áudio

Após terminar em quarto no segundo treino livre desta sexta-feira, Max Verstappen não mostrou boas expectativas para o restante do GP da Hungria de Fórmula 1, afirmando que, em condições de pista seca, a Red Bull não tem como competir contra a Ferrari, que liderou as duas sessões do dia.

Enquanto Carlos Sainz foi o mais rápido no TL1, a ponta do TL2 ficou com Charles Leclerc, que teve Lando Norris em segundo e o espanhol em terceiro. Já Verstappen, em quarto, ficou a quase três décimos do monegasco, e teme que, no seco, não tem como bater de frente com o F1-75.

Mas, para a sorte do holandês, a expectativa é de chuva para os próximos dias, especialmente no sábado.

"Acho que eles estão um pouco à nossa frente, e será difícil para nós bater de frente. À noite, vamos tentar minimizar a diferença, e veremos o que o tempo nos dará amanhã. Acho que no seco não temos como competir, então na chuva talvez possamos, quem sabe".

Verstappen ainda finalizou dizendo que a Red Bull precisa trabalhar para encontrar o equilíbrio do carro, cuja performance variou ao longo das sessões.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Na outra Red Bull, Sergio Pérez estava animado, apesar de terminar o dia em nono, quase um segundo atrás de Leclerc, tendo experimentado com os ajustes do RB18.

"Acho que foi um dia de testar coisas bem diferentes para ficar confortável com o carro. Acho que temos uma boa compreensão do dia, então com sorte amanhã poderemos mostrar o que aprendemos hoje, e que deve mexer com o ritmo de tanque cheio e vazio".

