Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a Fórmula 1 realiza suas atividades no dia da classificação para a segunda etapa do campeonato de 2023, tendo também a disputa do terceiro e último treino livre para o GP da Arábia Saudita.

É a segunda de um total de 23 corridas neste ano e começará a dar algumas definições de como deve ser a hierarquia de forças da categoria máxima do automobilismo mundial.

A previsão do tempo para todo o fim de semana é de sol em Jeddah, com máximas de 33 graus. Não há previsão de chuva.

Na tabela abaixo, você confere os horários de sexta-feira e também do fim de semana, com informações sobre como assistir às sessões do GP da Arábia Saudita de F1. A cobertura completa você confere aqui no Motorsport.com e também em nosso canal de YouTube.

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 3 Sábado 10h30 Bandsports Classificação Sábado 14h Band e Bandsports Corrida Domingo 14h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 07h55 Bandsports Classificação Sexta-feira 12h Bandsports Corrida 1 Sábado 12h10 Bandsports Corrida 2 Domingo 10h15 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

Rico Penteado revela como Flavio Briatore 'acabou com a brincadeira' na Renault F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: