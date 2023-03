Carregar reprodutor de áudio

A sexta-feira de treinos livres da Fórmula 1 para o GP da Arábia Saudita terminou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, 'desbancando' a concorrência, 0s208 à frente do espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin. O top 3 foi completado por Sergio Pérez, mexicano da Red Bull batido por Alonso por apenas 0s091. Assim, contrariamente à expectativa de uma Ferrari mais competitiva em Jeddah, a sexta indica a Aston como possível rival da 'RBR' neste sábado. Mas e no domingo?

Tal hierarquia de forças também deve ser repetida no dia da corrida, mas a previsão de como deve ser a prova só faz sentido após a definição do grid. Tendo isso em vista, quão representativa é a presença de Alonso entre as duas máquinas taurinas nas sessões que abriram o fim de semana?

A julgar pelo que se viu no Bahrein, quando o espanhol também 'incomodou' Verstappen e Pérez na sexta, é bastante provável que Fernando tenha feito suas voltas mais rápidas nos TLs árabes com menos combustível. De qualquer forma, a 'carga' do AMR23 guiado pelo bicampeão é somente especulação. Vamos aos fatos: assim como em Sakhir, Alonso conseguiu ser tão veloz quanto as Red Bull -- às vezes até mais -- nos setores de mais baixa velocidade do circuito de rua de Corniche.

Porém, tal vantagem nas curvas mais lentas decorre de maior carga aerodinâmica na comparação com o RB19, ainda que a Aston tenha diminuído o downforce do AMR23. Com isso, a RBR segue dominante nas retas, inclusive sem a antes esperada ameaça ferrarista, pelo menos por ora. Portanto, a expectativa é de superioridade taurina na tomada de tempos -- Pérez, inclusive, foi o pole de 2022. Entretanto, sua consistência é uma incógnita, então, 'olho' em Alonso e no canadense Lance Stroll.

Até porque, com os problemas enfrentados pela Ferrari nesta sexta, além da punição de grid para o monegasco Charles Leclerc, todos os holofotes estão em Alonso -- ainda que seu compatriota Carlos Sainz não tenha penalidades para Jeddah. O segundo piloto do time de Maranello não inspira confiança, especialmente após os dois primeiros treinos. Além disso, a Mercedes vive uma crise, ao passo que a Alpine, mesmo com bom rendimento do TL2, não deve ameaçar Aston Martin e RBR.

De todo modo, é preciso analisar como deve ser o jogo estratégico no GP saudita. Os compostos de pneus disponíveis são: C2 (o mais duro deste fim de semana), C3 (no caso da Arábia, o intermediário) e C4 (mais macio). Nos treinos, a maioria das equipes somou quilometragem especialmente com as gomas C3 e C4. Para a corrida, o número de paradas apontada como ideal é de apenas um pit stop, até pela alta chance de bandeira vermelha ou safety car, tendo em vista o quão perigosa é a pista.

Assim, o cenário mais provável é largada com macios e uma parada para instalação de médios. Pressupor dois pits seria ousado, uma vez que o circuito é propenso a acidentes e tem poucas áreas para 'resgate' rápido de carros batidos, o que aumenta a chance de safety cars e interrupções.

Prognóstico preocupante não só para a Ferrari, mas também para a Mercedes

A situação da escuderia é ruim especialmente pelo fato de que dela era esperado um bom rendimento na Arábia. No caso da Mercedes, a expectativa não era muito grande, mas as simulações de corrida realizadas no segundo treino são um pouco assustadoras e não melhoram a situação do time. O quinto lugar do britânico George Russell pode ser um alento, mas seu compatriota Lewis Hamilton teve dificuldade nos chamados long runs, conforme dados abaixo, extraídos do The Race:

Piloto Long run com pneus macios Pneus médios Sergio Pérez (Red Bull) 1m35.096s (12 voltas) Lewis Hamilton (Mercedes) 1m35.194s ( 4 voltas ) Max Verstappen (Red Bull) 1m35.217s (12 voltas) Fernando Alonso (Aston Martin) 1m35.281s (11 voltas) Pierre Gasly (Alpine) 1m35.293s (8 voltas) Carlos Sainz (Ferrari) 1m35.296s (5 voltas) Esteban Ocon (Alpine) 1m35.350s (9 voltas) George Russell (Mercedes) 1m35.449s (9 voltas) Charles Leclerc (Ferrari) 1m35.488s (10 voltas) Lewis Hamilton (Mercedes) 1m35.565s ( 3 voltas ) Lance Stroll (Aston Martin) 1m35.676s (9 voltas)

O motivo pelo qual o heptacampeão somou poucas voltas é um superaquecimento de pneus decorrente de um problema de equilíbrio com seu W14. Além disso, em ritmo de volta rápida, o veterano conseguiu somente o 11º tempo, bem aquém de seu companheiro e atrás das Ferraris.

Voltando ao time de Maranello, o mau desempenho em simulações de classificação pode ser uma consequência, aponta o The Race, de um mapeamento conservador da unidade de potência. Mas um 'incremento' será suficiente? Leclerc ficou a mais de sete décimos do ritmo de Verstappen...

Além disso, tanto Charles quanto Sainz tem novos motores de combustão interna. Para que, então, o conservadorismo? A ver. Aliás, Pérez e o britânico Lando Norris também têm novos componentes em seus carros, mas sem acarretamento de punições. Veja abaixo os tempos da sexta da F1 em Jeddah:

A Fórmula 1 volta à pista de Jeddah no sábado para o terceiro treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão acontece a partir das 10h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da segunda etapa da temporada 2023.

