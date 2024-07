F1 - Marko: decisão sobre Pérez será dada após GP da Bélgica

Helmut Marko, conselheiro e uma das vozes fortes dentro da Red Bull, disse que decisão sobre permanência de Sergio Pérez será dada após o GP da Bélgica da Fórmula 1, no próximo fim de semana. Após acidente no Q1 do classificatório em Hungaroring, posição do mexicano foi questionada. Além disso, comentou sobre atualizações sobre o carro da equipe austríaca.

Sobre a performance de Pérez, foi questionado se houve apoio da equipe e o que resta para o mexicano. Marko disse que "Estamos mantendo nossa abordagem. Vamos olhar para a próxima corrida e esperar para ver. Depois, vamos nos sentar juntos e ver o que vamos fazer".

Ao ser questionado sobre uma das possibilidades de substitutos, Liam Lawson, que testou o carro em Silverstone, reafirmou a data da decisão e citou ser um candidato: "Mais uma vez, vamos esperar pela próxima corrida em Spa e então decidiremos, mas Lawson não fez apenas o teste, ele também fez muito trabalho no simulador. Portanto, ele é um candidato, se precisarmos de um candidato".

Em relação as atualizações do carro da Red Bull, que foram parcialmente para Pérez e totais para Max Verstappen, disse estar otimista, mas consciente das dificuldades contra outras equipes. "Nossa longa corrida nos deixa muito otimistas. Os dois carros foram os mais rápidos. O desgaste dos pneus de Max foi mínimo. Isso nos deixa otimistas. A McLaren tem dois carros, então, se eles usarem bem a estratégia, teremos mais dificuldade".

Sobre o classificatório disse, que o carro não estava equilibrado para o holandês: "O carro não tinha o equilíbrio de que Max precisaria. 46 centésimos não é muito, mas é o terceiro lugar. Ele também tinha um carro na última curva, então poderia ter sido de qualquer jeito. Não tínhamos confiança ou, digamos assim, não conseguimos chegar à frente novamente com nosso próprio fôlego. Outro fator decisivo foi o fato da temperatura ter caído drasticamente. Nós lidamos melhor com as temperaturas quentes. Talvez a configuração também tenha sido projetada nesse sentido", concluiu.

F1 AO VIVO: Tudo sobre o quali do GP da HUNGRIA | Q4

Podcast Motorsport.com debate chances dos brasileiros no grid titular da F1 e Norris x Verstappen

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!