F1: "Não dá para correr com uma perna só", diz Horner sobre Pérez

Chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner afirmou que o time "não pode correr com uma perna só" após novo erro do piloto mexicano Sergio Pérez: dessa vez, o companheiro do holandês tricampeão mundial Max Verstappen bateu no Q1 do quali para o GP da Hungria, largando do fundo do grid na prova.

Enquanto Verstappen parte do terceiro lugar na corrida deste domingo nas cercanias de Budapeste, Pérez parte, na melhor das hipóteses, do 16º posto na disputa deste fim de semana no Hungaroring, em Mogyoród.

Caso os reparos do RB20 de 'Checo' demandem muitas trocas de componentes, o mexicano pode ter uma punição de grid, mas o fato é que, indepedentemente disso, Sergio 'balança' na Red Bull, conforme deixou claro o consultor da marca taurina na F1, Helmut Marko. E Horner também falou sobre Pérez...

"Discussões sobre isso acontecem internamente, não através da mídia, mas você sabe que obviamente não podemos correr com uma perna só. Essa era a última coisa que ele ou a equipe precisavam. Então veremos, juntaremos as peças, reconstruiremos o carro e veremos o que podemos conseguir", afirmou.

LANDO POLE E MAX 3º na Hungria, com PANCAS de PÉREZ e TSUNODA, Russell ELIMINADO no Q1, CHUVA e caos

