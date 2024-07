Andrea Kimi Antonelli diz que ainda não tem certeza se está pronto para subir para a Fórmula 1, apesar de ter conquistado sua segunda vitória na F2 na Hungria.

O italiano venceu sua primeira corrida na temporada em condições de pista molhada em Silverstone, há duas semanas, e deu sequência a esse feito com seu primeiro triunfo em uma corrida na Hungria, neste domingo (21).

Esse sucesso mais recente deve-se, em grande parte, a um safety car fortuito no final da corrida, que permitiu que ele fizesse sua parada obrigatória e trocasse para pneus macios sem perder muitas posições, com Antonelli caindo para quinto e recuperando rapidamente a liderança.

Embora isso seja visto por alguns como uma confirmação de que a Mercedes deve contratar o jovem de 17 anos como substituto de Lewis Hamilton, sete vezes campeão da Fórmula 1, o próprio piloto não tem tanta certeza.

Com seu companheiro de equipe na Prema, Oliver Bearman, já confirmado como piloto da Haas para 2025, perguntaram a Antonelli se sua capacidade de superar o britânico lhe dava a confiança de que ele também estava pronto para a F1.

Ele respondeu: "Não sei se estarei pronto, para ser sincero. Ainda estou aprendendo muito na F2. Definitivamente, ainda cometo muitos erros e, nos detalhes que realmente importam, ainda não estou fazendo tudo certo. Só quero ser honesto".

Uma olhada nos resultados de Antonelli corrobora seu sentimento, com a vitória em Silverstone vindo de uma sequência de quatro corridas sem pontuar.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Foto de: Prema Powerteam

E mesmo na corrida de sprint de sábado, o italiano admitiu ter forçado demais os pneus macios enquanto liderava, o que o forçou a ir para os boxes e cair para 14º.

"No sábado, cometi um pequeno erro na curva 1", explicou ele. "Fiz um pequeno travamento e os pneus furaram e, apesar de saber disso, continuei insistindo no pneu, que acabou se degradando muito e tive de ir para os boxes".

"Mas, sem dúvida, foi uma boa lição para a corrida. Ainda há algum trabalho a fazer, mas estamos indo na direção certa", acrescentou.

Os rumores sobre o futuro imediato de Antonelli fizeram com que ele entrasse na F2 sob grande pressão antes de pilotar, com o anúncio de Hamilton na pré-temporada catapultando seu nome para as manchetes.

Comentando sobre como seu sucesso recente aliviou esse acúmulo, Antonelli disse: "A partir de Silverstone, sinto-me muito mais leve - há um pouco menos de pressão sobre meus ombros"..

"A pressão estava aumentando a cada fim de semana, obviamente, com todas as conversas. Silverstone foi um grande alívio para mim, e acho que neste fim de semana eu estava pilotando com mais liberdade do que nos fins de semana anteriores, com muito mais naturalidade, sem realmente pensar no resultado, apenas me concentrando em mim mesmo, e acho que isso realmente ficou evidente.

"Até mesmo essa vitória, uma corrida de destaque no seco, é um grande alívio e um grande resultado para todos nós", concluiu o italiano.



