A Red Bull fechou a porta para a rival Mercedes na Fórmula 1 tentar atrair Max Verstappen, após garantir a permanência de seu consultor de automobilismo Helmut Marko até 2026.

Desde o início da temporada, a Mercedes tem deixado claro que, com a transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari na próxima temporada, Verstappen tem sido um de seus principais alvos para substituí-lo.

No início deste ano, o chefe de equipe, Toto Wolff, disse: "Eu adoraria tê-lo, mas primeiro precisamos resolver o problema do nosso carro. Acho que essa é uma decisão que Max precisa tomar. Não há nenhuma equipe no grid que não faria o pino para tê-lo em um carro".

Embora o holandês tenha contrato com a Red Bull até o final de 2028, foi revelado no começo da temporada que havia algumas cláusulas de rescisão que poderiam permitir sua saída, caso queira.

Algumas dessas cláusulas envolviam metas relacionadas ao desempenho. Porém, como a equipe austríaca lidera o campeonato de construtores, e Max ocupa a primeira colocação no Mundial de Pilotos antes das férias de verão, elas não podem ser acionadas agora.

No entanto, outro elemento que surgiu no início do ano foi uma cláusula secreta que havia sido adicionada ao contrato no inverno passado pela equipe de gerenciamento do tricampeão e por Marko - sem o conhecimento do diretor da equipe de F1 da Red Bull, Christian Horner.

A cláusula, que fazia parte de um adendo, afirmava que, se Marko deixasse a equipe, Verstappen poderia cancelar seu contrato e ir para outro lugar.

É por isso que, quando o futuro do consultor na equipe esteve no centro das especulações no começo do ano, o lugar do holandês na equipe foi colocado em dúvida.

O próprio Verstappen disse repetidamente que, se Marko saísse, ele provavelmente não ficaria - abrindo a porta para a Mercedes contratá-lo.

Em discurso no Grande Prêmio da Arábia Saudita, o piloto da Red Bull disse: "Sempre indiquei claramente que ele tem de ficar, portanto não posso continuar sem ele. Helmut é muito importante para a equipe e para que eu continue, para o futuro da equipe".

Com a Mercedes ainda tentando fazer tudo o que pode para convencer Verstappen a abandonar o barco, a Autosport soube que a Red Bull agiu agora para definir a posição de seu consultor e eliminar qualquer incerteza sobre seu futuro. Isso, de fato, garante a permanência do piloto na equipe.

Fontes indicaram que Marko agora assinou um documento que garante que ele cumprirá seu contrato atual com a equipe, que vai até o final de 2026.

Além disso, sugere-se que há também um acordo de princípio por parte de Verstappen de que, mesmo que Marko não esteja presente devido a circunstâncias fora do controle da equipe, como uma doença, isso não será usado como desculpa para seguir em frente.

O compromisso de Marko até 2026 efetivamente fecha a porta para Max estar disponível para qualquer outra equipe nos próximos dois anos - e potencialmente ainda mais se a equipe continuar a ter um desempenho tão bom quanto no momento.

Isso também significa que a Mercedes agora precisa tomar uma decisão para o próximo ano, seja com seu piloto júnior Andrea Kimi Antonelli ou optar por um piloto experiente disponível, como Carlos Sainz.

