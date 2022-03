Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc declarou, após a pole, que ainda teria trabalho para conseguir uma vitória no Bahrein. Ciente de ainda não ter achado o estilo de pilotagem perfeito para o novo carro, ele pregou cautela e calma para a corrida. O monegasco da Ferrari fez valer o que disse, garantido a vitória com uma pilotagem constante e focada no domingo.

Claramente feliz por começar o ano com vitória (e dobradinha da Ferrari), Leclerc reforçou os pontos falados após a pole. Ele lembrou que a mudança de regulamento era uma grande oportunidade para a equipe produzir um ótimo carro. "[...] começamos [a temporada] do melhor jeito possível: pole position, vitória, volta mais rápida e 1-2 com o Carlos. Nós não poderíamos esperar melhor, então obrigado a todos que continuaram torcendo torcendo por nós nos últimos dois anos. Não foi fácil, mas é incrível estar de volta ao top".

O monegasco teve uma intensa batalha contra Max Verstappen da Red Bull, com os dois pilotos trocando de posição em sequência no GP do Bahrein. "Eu tentei ser o mais esperto o possível, usando o DRS sempre que possível, então eu estava freando cedo na curva para estar atrás dele na detecção do DRS e funcionou duas vezes. Então eu recuperei a liderança e estou incrivelmente feliz que fizemos funcionar

Charles Leclerc, Ferrari, is presented with the Pole Position award by Mohammed bin Sulayem, President, FIA Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

