Charles Leclerc brilhou no GP do Bahrein de Fórmula 1 e levou para casa todos os pontos possíveis: 25 pela vitória e um extra pela volta mais rápida. O resultado colocou o monegasco na liderança do campeonato de pilotos pela primeira vez em sua carreira e quebrou longo jejum da Ferrari, que não assumia a ponta de construtores desde 2018.

O pódio foi formado por Leclerc, Carlos Sainz e Lewis Hamilton, que ocupam segunda e terceira posição, respectivamente, na tabela. George Russell, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Zhou Guanyu fecharam o top 10 e também marcaram seus primeiros pontos em 2022.

Classificação de pilotos:

Nos construtores, a dobradinha da Ferrari, junto ao ponto de Leclerc pela volta mais rápida, a colocaram no topo do mundial de construtores, posição que não ocupava desde 2018. A escuderia teve boa pré-temporada e já era cotada desde cedo como favorita ao título de 2022.

A Mercedes superou suas próprias expectativas e marcou 27 pontos com o terceiro lugar de Hamilton e o quarto de Russell, aproveitando os abandonos da Red Bull, que está zerada, no fim da corrida.

Lanterna de 2021, a Haas começou bem o novo campeonato e está no top 3 graças ao quinto lugar e dez tentos conquistados por Magnussen. Alfa Romeo, Alpine e AlphaTauri foram as outras equipes que saíram com saldo positivo de Sakhir.

Classificação de construtores:

