Charles Leclerc levou a melhor na 1ª etapa da temporada de 2022 da Fórmula 1, que aconteceu neste domingo. O monegasco da Ferrari, que largou na pole, liderou a dobradinha da Scuderia no Bahrein.

Lewis Hamilton completou o pódio depois de ver Max Verstappen e Sergio Pérez abandonarem a corrida.

Carlos Sainz, que foi o segundo colocado, comemorou os resultados da equipe de Maranello e disse que a Ferrari está "devidamente de volta".

"Sim, bem, antes de tudo, parabéns ao Charles [Leclerc], parabéns à Ferrari. A Ferrari está de volta, e devidamente de volta com uma dobradinha, onde a equipe deveria estar nos últimos dois anos, mas o trabalho duro está valendo a pena e estamos lá", disse o espanhol.

"Para mim foi um fim de semana muito complicado. Eu não vou mentir. Eu não tive o ritmo hoje. Mas eu consegui segurar e trazer a dobradinha a equipe. Tenho dever de casa para fazer nos próximos dias. E tenho certeza que voltarei mais forte."

Questionado sobre o duelo contra o holandês da Red Bull na relargada, Sainz disse que teve "uma grande chance" e que o resultado "é bom para a Ferrari".

CS: Na relargada, tive uma grande chance porque tive uma relargada muito limpa atrás de Charles e Max. Ele defendeu bem, para ser justo. E então, de repente, comecei a ver algumas luzes vermelhas piscando na parte de trás do carro dele. E eu disse tudo bem, esta é a minha chance", disse Sainz.

"Acho que hoje ele estava pilotando bem o suficiente para ficar em P2, mas eu fiz uma boa corrida e ele teve que abandonar. Então é o que é. E é bom para a Ferrari", concluiu.

