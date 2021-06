Charles Leclerc é o pole position para o GP do Azerbaijão. O monegasco da Ferrari fez 1min41s218 e foi beneficiado pelo acidente de Yuki Tsunoda e Carlos Sainz antes da última tentativa dos pilotos no Q3.

Lewis Hamilton, que estava à frente de Max Verstappen antes da última paralisação será o segundo e o holandês da Red Bull teve que se conformar com o terceiro posto.

Pierre Gasly voltou a correr bem e estará ao lado de Max na segunda fila. Mesmo com a batida, Sainz será o quinto e Lando Norris o sexto

O treino

A primeira parte da classificação, o Q1, mal começou e logo foi interrompida por causa de acidente sofrido por Lance Stroll. A cerca de 14 minutos do fim do trecho qualificatório, o piloto canadense da Aston Martin 'travou' a frenagem e bateu de leve na curva 15. Confira:

O incidente não foi grave, mas foi necessária a bandeira vermelha para que se fizesse o recolhimento do carro, além da limpeza do setor. Poucos minutos depois, a sessão classificatória foi retomada normalmente.

Logo na sequência, porém, nova bandeira vermelha foi acionada após batida de Antonio Giovinazzi. A nove minutos do fim do Q1, o competidor italiano da Alfa Romeo também foi vítima da curva 15 e ocasionou nova interrupção. Veja:

Depois de mais alguns instantes de limpeza da pista de rua de Baku, a sessão foi retomada e o mais rápido da primeira parte da classificação foi Hamilton, com 1min41s545, dois décimos à frente de Verstappen. Todos fizeram tempos de pneus vermelhos, os mais macios.

Os eliminados, além de Stroll e Giovinazzi, foram o canadense Nicholas Latifi, da Williams, o alemão Mick Schumacher, da Haas, e o russo Nikita Mazepin, também da Haas. Confira abaixo o resultado completo do Q1:

Q2

Durante quase toda a segunda parte do treino classificatório não houve batidas e incidentes, e sim bastante disputa, com diferenças de tempo mínimas entre pilotos da frente. Entretanto, no fim, o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, também bateu na curva 15. Nova vermelha.

Como o acidente ocorreu pouco antes do cronômetro zerar, o Q2 foi encerrado com liderança de Verstappen. Eliminados: Sebastian Vettel, alemão da Aston; Esteban Ocon, francês da Alpine; o próprio Ricciardo; Kimi Raikkonen, da Alfa; e George Russell, britânico da Williams.

Q3

A última parte da sessão qualificatória no Azerbaijão só começou após a realização de mais uma limpeza na curva 15. Antes da bandeira verde, uma certeza: todos os pilotos do top 10 largam de pneus macios, com os quais fizeram seus melhores tempos no Q2.

Na primeira tentativa, Leclerc fez 1min41s218 e começou na frente. Verstappen ficou a 0s345 do monegasco, seguido de Sainz, Norris e Pérez. A essa altura, Hamilton era apenas o sétimo.

O inglês respondeu com o segundo melhor tempo, ficando a 0s232 de Leclerc, na sequência.

Gasly chegou a fazer o melhor primeiro setor, mas no final acabou apenas com a quarta melhor marca, antes da maioria dos pilotos voltarem à pista para a decisão.

Mas, após o jogo de xadrez para quem conseguisse pegar o vácuo, Tsunoda bateu e abreviou o fim do treino. Com isso, Leclerc confirmou sua pole.

Grid de largada

F1 AO VIVO: Assista ao debate sobre TUDO da classificação para o GP DO AZERBAIJÃO, em Baku | Q4

Podcast TELEMETRIA recebe Rico Penteado para fazer 'prévia' do GP do Azerbaijão:

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: