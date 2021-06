Em uma prova que foi definida pela estratégia de pneus, a Red Bull "deu o troco" na Mercedes por Barcelona e Max Verstappen garantiu a vitória do GP da França nas voltas finais, apostando em duas paradas contra uma do holandês. Com isso, tanto Verstappen quanto Red Bull aumentam a vantagem nos Mundiais da Fórmula 1.

Com o ponto extra da volta mais rápida, Verstappen passa a ter 131 pontos contra 119 de Hamilton. 12 pontos separam os líderes do Mundial antes das duas corridas na casa da Red Bull, na Áustria.

Em seu segundo pódio consecutivo, Pérez se consolidou na terceira posição do Mundial, com 84 pontos, contra 76 de Lando Norris, 59 de Valtteri Bottas e 52 de Charles Leclerc.

Entre os construtores, a Red Bull estendeu bem sua vantagem, com 215 pontos contra 178, 37 de diferença.

Na disputa do pelotão do meio, a boa corrida da McLaren devolveu a equipe britânica o terceiro lugar, com 110 contra 94 da Ferrari, deixando AlphaTauri mais distante em quinto, com 45.

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 215 28 25 30 29 37 25 41 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Mercedes 178 41 19 41 40 7 - 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 McLaren 110 18 23 12 12 15 12 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Ferrari 94 12 22 8 18 18 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 AlphaTauri 45 2 6 1 1 8 21 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 Aston Martin Racing 40 1 4 - - 14 18 3 - - - - - - - - - - - - - - - - 7 Alpine 29 - 3 10 2 2 8 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 8 Alfa Romeo 2 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 Williams - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 Haas F1 Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

