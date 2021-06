Max Verstappen "deu o troco" em Lewis Hamilton após Barcelona. Neste domingo, quem arriscou com a segunda parada foi a Red Bull, e o holandês garantiu sua terceira vitória na temporada 2021 da Fórmula 1 com uma ultrapassagem em Hamilton na penúltima volta do GP da França.

Após a corrida, nas entrevistas para a transmissão internacional, Verstappen disse que gostou da corrida "tanto quanto o público", mas apenas no final.

"Mais para o final, sim. No começo, foi muito difícil com o vento. Em uma volta, o balanço estava ok e, na próxima, você estava escorregando para todo lado, então era muito difícil manter o carro estável".

"Quando decidimos pela segunda parada, melhorou. Com sorte, deu certo no fim. Mas tivemos que trabalhar duro para isso, é muito recompensador".

Perguntado se em algum momento ele acreditou que não conseguiria alcançar Hamilton, respondeu: "É difícil de dizer, porque havia muitos retardatários para ultrapassar. Mas, com sorte, todos fizeram o certo e pudemos ter uma boa luta no fim".

Verstappen ainda explicou que, na primeira curva, perdeu a traseira do carro e, por mais que tenha buscado corrigir, sua Red Bull não conseguiu recuperar a trajetória.

Com uma maior vantagem na liderança, 12 pontos para Hamilton, Verstappen acredita que a disputa vai longe.

"Como vocês puderam ver, estivemos lutando um contra o outro, então acho que será assim até o fim da temporada".

