Líder da pré-temporada e apontado como favorito para o início do campeonato deste ano, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, começou 2021 com o pé direito e foi o mais rápido do primeiro treino livre para o GP do Bahrein, que abre a temporada 2021 da Fórmula 1.

O piloto registrou 1min31s394 e desbancou a concorrência em Sakhir. Vice-campeão mundial da F1 nas temporadas 2019 e 2020, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou em segundo, a 0s298 do ponteiro.

Na terceira posição, nem Mercedes, nem Red Bull. O posto ficou com a McLaren, que colocou Lando Norris como destaque da tabela. Impulsionado pela unidade de potência da Mercedes após o time de Woking 'deixar' os motores Renault e 'voltar' à maquinaria alemã, o britânico cravou a marca de 1min31s897 e ficou a 0s503 do tempo do líder. O top-4 foi completado pelo seu compatriota Lewis Hamilton, da Mercedes.

Charles Leclerc, monegasco da Ferrari, foi o quinto. Após fazer sua pior temporada na F1 em 40 anos, a escuderia busca dar a volta por cima em 2021. O top-6 foi completado pela Red Bull do mexicano Sergio Pérez, que ficou à frente do francês Pierre Gasly, da AlphaTauri.

O oitavo posto ficou com Carlos Sainz, que assumiu a vaga do alemão Sebastian Vettel na Ferrari. Substituto do espanhol na McLaren após deixar a Renault, o australiano Daniel Ricciardo ficou em nono.

O top-10 foi completado pelo italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo. Seu companheiro finlandês Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007, ficou imediatamente atrás, em 11º. Vettel foi o 12º, à frente do companheiro canadense Lance Stroll.

De volta ao grid da F1 após dois anos fora da categoria, o bicampeão Fernando Alonso, da Espanha, demorou a fazer voltas rápidas com a Alpine-Renault, mas terminou em 16º, atrás do companheiro francês Esteban Ocon.

Filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, da Alemanha, o jovem Mick Schumacher foi o penúltimo em sua estreia na elite do esporte com a Haas. O germânico ficou à frente do companheiro russo Nikita Mazepin, também novato. Veja a tabela:

