Após liderar a pré-temporada 2021 da Fórmula 1, a Red Bull começou o campeonato com o pé direito e colocou Max Verstappen na ponta do primeiro treino livre do GP do Bahrein, etapa que abre o certame deste ano e é disputada neste fim de semana em Sakhir. O piloto superou o finlandês Valtteri Bottas, mas o 'chefão' do holandês, Helmut Marko, tem certeza que a Mercedes está escondendo o jogo.

Segundo o consultor de automobilismo da Red Bull, as Flechas de Prata não mostrou seu verdadeiro potencial nos testes. “Sabemos que a Mercedes blefou durante a pré-temporada, mas não sabemos quanto", afirmou o dirigente austríaco ao Kronen Zeitung.

"O fato é que o carro deles está um pouco instável na traseira, e, se ainda não resolveram, estaremos na frente deles. A Mercedes agora tem que se recuperar e essa é uma boa situação para nós", ponderou Marko.

"A Mercedes precisa encontrar uma solução, enquanto podemos otimizar nosso pacote. Existem circuitos onde nosso conceito aerodinâmico vai funcionar perfeitamente", seguiu o chefão.

"Se você quiser competir pelo título, você tem que ser competitivo em todos os lugares. Mas o RB16B é o melhor carro que Max já teve de nós", afirmou o consultor, responsável pela promoção de Verstappen ao time de energéticos em meados de 2016.

Em relação à corrida do Bahrein, Marko acredita que as condições ainda estão a favor de sua equipe. “Muda muito e há muito vento. Se você tem um carro instável, não é vantajoso. Estou muito feliz em ver isso”, completou.

