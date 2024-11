Se há uma palavra para definir o GP de São Paulo de Fórmula 1 a palavra é: caos. Mesmo adiantada em 90min por conta da previsão do tempo, a chuva castigou a principal categoria do automobilismo mundial, entregando uma corrida movimentada do começo ao fim, repleta de incidentes. E, em meio à essa confusão, Max Verstappen brilhou para triunfar com autoridade e voltar a vencer após quatro meses.

Esteban Ocon foi o segundo e Pierre Gasly o terceiro em um incrível pódio duplo para a Alpine. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Liam Lawson e Lewis Hamilton.

A prova trouxe emoção desde antes da largada. Na volta de apresentação, Lance Stroll conseguiu o feito de cometer dois erros. Primeiro, ele perdeu o controle do carro no fim da reta oposta, batendo com o carro no muro. Na sequência, tentando voltar para a pista, ele ficou preso na caixa de brita.

Isso forçou a direção de prova a abortar a largada. Daí surgiu outro problema. Com a largada abortada, os procedimentos de grid deveriam começar novamente, mas Norris incorretamente puxou uma nova volta de apresentação, com seu ato sendo colocado sob investigação pelos comissários.

Na largada de fato, Russell tracionou melhor e assumiu a ponta em cima de Norris na chegada ao S do Senna. Tsunoda manteve a terceira posição, com Ocon em quarto e Leclerc em quinto. Já Verstappen era o 11º, logo atrás de Hamilton, enquanto Pérez rodava e caía para último.

Com a expectativa de uma chuva mais pesada, Russell começou a abrir para Norris, chegando a 1s5 na volta 5 de 70. Tsunoda já ficava a mais 3s, com Ocon em quarto e Leclerc em quinto, enquanto Lawson, Piastri, Alonso, Verstappen e Gasly completavam o top 10.

Com um ritmo melhor que os rivais, Verstappen conseguiu passar rapidamente por Alonso e aproveitou um erro de Piastri na entrada do S para assumir a sétima posição na volta 10. Na sequência, Lawson não dificultou (tanto) a vida do holandês, que iniciou a caça a Leclerc, 2s7 à frente.

Um ponto que ajudou Verstappen neste momento da prova foi a ausência do DRS, por causa da chuva. Na volta 15, o holandês se viu na traseira de um trenzinho formado por Tsunoda, Ocon e Leclerc. Mesmo sem o DRS, ele não teve condições de atacar. Lá na frente, Russell mantinha Norris a 1s.

Na volta 25, Leclerc foi o primeiro a ir aos boxes, colocado novos pneus intermediários e, com isso, Verstappen passou a atacar Ocon. Piastri, que vinha em oitavo, acabou punido em 10s pela colisão causada em Lawson,

Pouco depois, no 28º giro, o SC Virtual precisou ser acionado após Hulkenberg ficar parado na lateral da pista, o que levou muitos pilotos às trocas, exceto Verstappen, Ocon e Gasly, que subiram para as três primeiras posições. Tsunoda e Lawson foram os primeiros a apostarem nos pneus de chuva extrema, apostando no aumento da precipitação.

Quando a corrida chegava à 30ª volta, o SC precisou ser acionado pelo aumento da chuva. Neste momento, Ocon liderava à frente de Verstappen e Gasly, enquanto Norris vinha em quarto, tendo ultrapassado Russell na pista. E a aposta dos três deu certo. Colapinto bateu com força no muro na subida, causando uma bandeira vermelha na volta 33.

Durante a paralisação, a direção de prova anunciou que Hulk estava desclassificado. O alemão chegou a voltar à pista após ficar parado, mas fez isso com a assistência dos fiscais, o que é proibido pelo regulamento.

A direção de prova determinou a largada em movimento e, mesmo com o SC na pista, Bearman e Zhou rodaram no terceiro setor. Após a bandeira verde, mesmo Norris e Leclerc escaparam, com o britânico perdendo posição para Russell.

Sem spray atrapalhando sua visão, Ocon começou a abrir para Verstappen, chegando a 3s com apenas três voltas de bandeira verde. Mas, dali para trás, um verdadeiro caos. Com a visibilidade péssima, os pilotos sofriam para ver e para construir aderência nos pneus.

E o SC voltou à pista na volta 40, após Sainz rodar com seu carro no Pinheirinho e bater na barreira de pneus. Na relargada, na volta 43, Verstappen passou Ocon pela ponta, deixando o francês à frente de Gasly, enquanto Norris também escapou, caindo para sétimo, atrás de Leclerc, Russell e Piastri. A McLaren instruiu o australiano a ceder a posição para o companheiro.

Sem spray, Verstappen voava pela pista, abrindo mais de 5s para Ocon na volta 50 de 69, com o francês a 3s8 de Gasly, que tinha Russell a 1s8 e Leclerc mais 5s atrás.

No final, Max Verstappen garantiu uma vitória importantíssima em sua busca pelo tetracampeonato. Esteban Ocon foi o segundo e Pierre Gasly o terceiro. Completaram o top 10: George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Liam Lawson e Lewis Hamilton.

A Fórmula 1 tira agora duas semanas de férias e retoma as atividades entre os dias 21 e 23 de novembro com o GP de Las Vegas, iniciando a rodada tripla final da temporada 2024. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP de São Paulo de F1:

