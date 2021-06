Max Verstappen conquistou a terceira pole da temporada 2021 da Fórmula 1, agora no GP da Estíria, a primeira da Red Bull em sua casa, o Red Bull Ring. E apesar do holandês celebrar a conquista, ele já prevê que o GP do domingo será novamente muito apertado, brincando que, de vez em quando, gostaria que tivesse vida fácil.

Verstappen superou Valtteri Bottas por quase dois décimos na classificação deste sábado, mas terá novamente Lewis Hamilton ao seu lado, já que o finlandês foi punido ontem por causa do incidente nos boxes.

Após a classificação, Verstappen fez uma análise do final de semana até aqui e a classificação.

"Tem sido um final de semana muito bom. Acho que, novamente tive um carro muito bom para pilotar na classificação. Não foi fácil lidar com o tráfego nas últimas curvas para ter uma volta limpa, mas acho que a primeira volta do Q3 acabou sendo boa o suficiente".

"Tive um bom primeiro setor e sim, estou super feliz por ter feito a pole aqui em casa, então é bom ver um carro da Red Bull em primeiro aqui".

Perguntado sobre a volta da pole, Verstappen disse que não foi perfeita, mas boa o suficiente.

"Quando você olha para a pista, acha que não há muitas curvas mas, na verdade, as curvas da pista são bem difíceis. Então, mesmo na primeira curva, a frenagem para a terceira, a subida e o declive para a quarta, definitivamente é uma pista pequena, mas difícil para tirar boa volta".

"E acho que a primeira volta do Q3 não foi ruim. Aliás, nunca é perfeita, mas foi boa o suficiente".

Perguntado sobre a corrida amanhã, o holandês respondeu: "Nunca é fácil. Gostaria que fosse fácil de vez em quando, mas sabe, é bom para as corridas e tenho certeza de que amanhã será muito apertado novamente, então, com sorte, será tão interessante quanto na França".

Q4: Veja análise da classificação para o GP da Estíria, na Áustria

