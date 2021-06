Neste sábado, a Fórmula 1 definiu o grid de largada para o GP da Estíria, oitava etapa da temporada 2021. E em uma classificação bastante movimentada no Red Bull Ring, mas sem a presença da chuva que era prevista, a pole position ficou com Max Verstappen, que entregou uma volta voadora na primeira saída do Q3 para garantir a primeira posição.

No terceiro treino livre, realizado mais cedo neste sábado, Lewis Hamilton respondeu ao domínio de Max Verstappen visto na sexta, terminando na liderança com 01min04s369, mais de dois décimos a frente do tempo do holandês, enquanto Valtteri Bottas foi o terceiro, e Sergio Pérez o quarto.

Q1

Apesar da previsão de chuva feita mais cedo, o que foi visto foi muito diferente, com as nuvens ficando distantes do Red Bull Ring.

Os pilotos demoraram uns minutos antes de saírem dos boxes, então as primeiras voltas rápidas foram marcadas apenas depois de cinco minutos dos 18 do Q1. Ao final da primeira rodada de tempos, Max Verstappen ocupava a ponta com 01min04s489, 0s048 a frente de Bottas, 0s095 de Norris e com Hamilton em quarto, a 0s193, enquanto Pérez era o 11º.

O único incidente do Q1 foi uma rápida escapada de Raikkonen, que deu uma passada pela brita. Apesar de não ter ficado com nenhum dano no carro, isso o impediu de lutar por uma vaga no Q2.

No final da regressiva, os ponteiros nem chegaram a sair novamente dos boxes e isso trouxe algumas mudanças na classificação. Verstappen se manteve na frente com seu 01min04s489, enquanto Bottas e Norris conseguiram se manter em terceiro e quarto, mas Tsunoda e Pérez superaram Hamilton nos segundos finais, com o heptacampeão terminando em sexto. Completaram o top 10: Leclerc, Gasly, Stroll e Sainz.

Foram eliminados no Q1, ocupando as posições de 16º a 20º, respectivamente: Nicholas Latifi, Esteban Ocon, Kimi Raikkonen, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Q2

Enquanto Hamilton, Bottas e Verstappen saíram de médios para suas primeiras voltas no Q2, Pérez foi por outro caminho, adotando os compostos mais macios. Nos cinco minutos iniciais, apenas os ponteiros e Russell saíram dos boxes.

Além dos três, apenas Giovinazzi arriscou sair de médios na primeira saída. Os demais foram direto com os compostos macios.

Após a primeira rodada de tempos, Pierre Gasly ocupava a ponta, com 01min04s429, apenas 0s004 a frente de Verstappen, 0s014 de Bottas e 0s024 de Norris. Pérez era o quinto, a 0s154 e Hamilton era o sexto, a 0s197.

No final da regressiva de 15 minutos, Sergio Pérez voou para conquistar a primeira posição, com 01min04s197, 0s101 a frente de Norris, com Gasly, Verstappen e Bottas fechando os cinco primeiros. Completaram os dez primeiros, classificados para o Q3: Hamilton, Alonso, Tsunoda, Leclerc e Stroll.

Foram eliminados no Q2, ocupando as posições de 11º a 15º, respectivamente: George Russell, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Antonio Giovinazzi.

Q3

Hamilton foi o primeiro a sair dos boxes, enquanto os demais pilotos demoraram mais alguns minutos. E o heptacampeão abriu o Q3 com tudo, marcando 01min04s205, melhor tempo do fim de semana até aqui.

Mas após a primeira rodada de voltas, Verstappen já ocupava a ponta com uma volta voadora: 01min03s841, 0s364 a frente de Hamilton, com Norris, Bottas e Pérez fechando o top 5 a cinco minutos do fim.

No final, ninguém conseguiu superar o tempo de Max Verstappen, que conquista mais uma pole na temporada 2021, marcando 01min03s841. Em segundo, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton em terceiro. Completaram o top 10: Lando Norris, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso e Lance Stroll.

Mas como Valtteri Bottas foi punido com três posições devido ao incidente da sexta, ele cai para quinto, perdendo posições para Hamilton, Norris e Pérez.

Agora, a Fórmula 1 volta ao Red Bull Ring no domingo, para o GP da Estíria, oitava etapa da temporada 2021 e primeira das duas corridas em solo austríaco. A largada está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão da Band.

E assim que acabar o GP, tem Pódio ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Com a participação de Felipe Motta e Rico Penteado, nossa equipe fará uma análise completa do GP da Estíria. Não perca!

Q4: Veja análise da classificação para o GP da Estíria, na Áustria

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #114 - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: