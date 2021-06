Lewis Hamilton disse que a Mercedes "talvez surpreenda" no GP da Estíria de Fórmula 1 deste domingo (27), após herdar a segunda posição do companheiro de equipe Valtteri Bottas.

A oitava etapa da temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo contou com a pole de Max Verstappen. O piloto da Red Bull cravou tempo de 1min03s841 e largará na corrida à frente do seu principal rival Hamilton, que alcançou o terceiro melhor tempo.

Bottas fez o segundo melhor tempo, mas, apesar do resultado em pista, ele perderá três posições devido a uma punição por direção perigosa - o finlandês rodou nos boxes durante o TL2 na sexta-feira (25).

Desta forma, o britânico da Mercedes "herda" a posição do companheiro de equipe e larga em segundo.

Em entrevista após a corrida, Hamilton comemorou o fato de largar na primeira fila neste domingo na Áustria.

"Muito bem para o Max. Eles têm sido muito rápidos neste fim de semana, têm dado absolutamente tudo. E, sim, não foi a melhor das sessões, mas, no entanto, ainda estamos na primeira fila após a penalidade, então vamos lutar amanhã", disse.

Falando sobre o que espera da corrida no Red Bull Ring, o britânico disse que a Red Bull tem apresentado bom desempenho durante todo o final de semana, mas que "talvez" a equipe alemã "surpreenda".

"Eles geralmente têm um quarto de segundo disponível durante todo o fim de semana. E acho que conseguimos chegar mais perto na classificação, mas no ajuste de corrida ontem eles estavam 0,25 à nossa frente, na maioria das vezes, então será interessante ver se conseguimos ou não. Podemos ser capazes de acompanhar"

"Vou dar tudo, obviamente, mas estou falando de ritmo, mas talvez amanhã a gente surpreenda, talvez chova. Quem sabe?", concluiu.

