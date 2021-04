Max Verstappen triunfou pela primeira vez na Fórmula 1 2021 em meio a um caótico GP da Emilia Romagna em Ímola. Enquanto todo o grid sofria com as condições ruins da pista, o holandês disparou a frente e mal sofreu com os rivais ao longo da corrida.

Nas entrevistas após a corrida, Verstappen celebrou a vitória em uma condição em que a boa performance o surpreendeu.

"Sim, foi muito desafiador na pista, especialmente no começo. Foi difícil ficar na pista para ser honesto. Estava muito escorregadio. E, logicamente, com os pneus degradando no molhado e escolher o momento certo para trocar para pneus de pista seca nunca é fácil. Então acho que gerenciamos bem".

"Tive um momento na relargada, mas tudo acabou indo bem, então estou muito feliz com isso. Estava tentando aquecer o pneu, com sorte não rodei".

Verstappen disse ainda que ficou surpreso com sua boa performance na largada.

"Sim, fiquei surpreso. No ano passado, sofremos um pouco por sair no lado ruim, mas acho que trabalhamos bem para melhorar isso e, já vimos isso no Bahrein, mas agora em condições complicadas, deu pra ver que fizemos um bom trabalho".

Pensando no resto da temporada, Verstappen só tem um conselho a si próprio sobre a luta pelo título: "É um ano longo, então preciso manter a calma".

