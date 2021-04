F1 - Hamilton lamenta erro em Ímola: "Primeiro em muito tempo"

Após terminar o GP da Emilia Romagna em segundo lugar, atrás de Max Verstappen, Lewis Hamilton lamentou erro cometido em Ímola.

Hamilton foi superado pelo seu principal rival na Fórmula 1 e terminou a corrida na Itália na segunda posição. Lando Norris completou o pódio e registrou sua segunda vitória na categoria.

Em meio a uma corrida caótica, marcada por rodadas, entradas do safety car e bandeira vermelha após um acidente entre Valtteri Bottas e George Russell, Max Verstappen dominou e venceu pela primeira vez no ano. Hamilton, no entanto, manteve a liderança do campeonato depois de registrar a volta mais rápida da corrida.

Em entrevista após a prova, o heptacampeão parabenizou o holandês e lamentou pelo erro cometido.

"Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Max. Ele fez um trabalho fantástico hoje, e também para Lando, que fez um trabalho incrível, é tão bom ver a McLaren de volta", disse.

"Do meu lado, não foi o melhor dos dias. Então, é a primeira vez que cometi um erro em muito tempo, mas estou grato por ter trazido o carro para casa."

Comentando sobre o incidente que o fez sair da pista, Hamilton disse que "teve um pouco de azar".

"Acho que estava com pressa demais para passar por todos. Entrei e pude ver que estava molhado e tentava parar, mas a coisa não parava e me mandava embora. Tive um pouco de azar, mas estou muito grato, conseguir alguns pontos para a equipe é muito importante hoje."

O piloto da Mercedes disse que durante o período em que a prova estava interrompida, não pensou na liderança do campeonato e focou apenas na corrida.

"Eu não estava pensando nisso. Eu estava apenas tentando superar o tipo de sentimento que é quando você comete um erro, e apenas seguir em frente e aprender com ele bem rápido."

"Você não tem tempo para ficar pensando nisso, então foi o que eu fiz: voltei ao espírito de corrida e eu não sabia se conseguiríamos ou não ultrapassar", concluiu.

