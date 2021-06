Sergio Pérez foi à Red Bull suprir a ausência de um segundo piloto competitivo nos últimos dois anos e, até o momento, cumpre seu papel com maestria. Após vencer no Azerbaijão, o mexicano arrancou um pódio de Valtteri Bottas nas últimas voltas do GP da França de Fórmula 1 deste domingo (20) e conseguiu pontos preciosos para a equipe.

A diferença entre sua escuderia e a Mercedes agora é de 37 pontos e vantagem sobre o finlandês vai a 25, além de estar acompanhando de perto a disputa pelo título entre o companheiro Max Verstappen e Lewis Hamilton.

A RBR optou por usar menos força aerodinâmica no carro, o que ajudou a conseguir a pole position, mas com o vento desfavorável e a rápida degradação dos pneus, os pilotos tiveram que se esforçar para se manterem na pista.

"Era importante permanecer próximo ao líder, mas nas primeiras cinco a dez voltas estava praticamente impossível de dirigir com o vento", disse Pérez. "Usamos menos downforce hoje, então foi muito difícil manter o ritmo."

"Conforme o vento ficava mais calmo e a pista melhorava, comecei a andar mais forte, conseguimos estender [a primeira parada]. Acho que realmente valeu a pena no final. A dificuldade foi muito mais alta do que o esperado hoje. Fizemos uma ótima corrida e excelente estratégia. Estou feliz por termos vencido hoje e conquistado bons pontos."

