Após a dobradinha da Jaguar em Mônaco, a vantagem da equipe inglesa passou a ser de 44 pontos. Antes da etapa a folga era de 19 pontos para a Porsche, que continua em segundo lugar. Pascal Werhlein segue na liderança da tabela de pilotos, mas vantagem caiu para sete pontos. A próxima corrida da Fórmula E será em Berlin, com rodada dupla, nos dias 11 e 12 de maio.

Em Monte Carlo, a dupla da Jaguar brilhou. Mitch Evans e Nick Cassidy dominaram a corrida. Evans venceu com vantagem de quase um segundo, sendo que liderou a maior parte da disputa de 31 voltas, que foi estendida por duas voltas devido a dois períodos de safety car.

Confira as tabelas:

Mundial de Pilotos

Mundial de Equipes

POSIÇÃO EQUIPES PONTOS 1 Jaguar Racing 172 26 25 27 18 4 13 15 44 - - - - - - - - 2 Porsche Team 128 28 4 6 23 22 - 26 19 - - - - - - - - 3 Andretti Formula E 113 3 34 - 10 23 24 18 1 - - - - - - - - 4 Nissan e.dams 112 - - 26 15 21 28 10 12 - - - - - - - - 5 DS Penske 102 12 21 14 10 - 12 6 27 - - - - - - - - 6 Maserati Racing 67 12 6 2 2 26 15 2 2 - - - - - - - - 7 McLaren 63 6 12 12 25 - - 8 - - - - - - - - - 8 Virgin Racing 41 18 1 18 2 2 - - - - - - - - - - - 9 ERT Formula E Team 23 - 2 - - 1 12 8 - - - - - - - - - 10 Abt Cupra 19 - - - - 6 1 12 - - - - - - - - - 11 Mahindra Racing - - - - - - - - - - - - - - - -

