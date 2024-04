Após o GP da Espanha de MotoGP, Jorge Martín continua líder do campeonato de pilotos. No entanto, o espanhol deixou escapar uma oportunidade de ampliar a vantagem. Ele estava na liderança da corrida, quando escorregou e caiu. Martín teve que abandonar a prova. Francesco Bagnaia, que vinha em segundo, herdou a liderança e conseguiu manter o posto, mesmo com os contantes ataques de Marc Márquez. A dupla protagonizou um duelo eletrizante do começo ao fim.

Na tabela, a situação continua favorável para Martín. Ele tem vantagem de 17 pontos para Bagnaia, que tem 75. Enea Bastianini caiu para terceiro, com 69 pontos. Pedro Acosta, em quarto, tem a mesma quantidade de pontos que Bastianini.

Confira as tabelas de pilotos, equipes e contrutores.

Tabela de Pilotos

Tabelade Equipes

Tabela de Construtores

POSIÇÃO CHASSI PONTOS 1 Ducati 133 37 34 25 37 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 KTM 95 29 21 26 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Aprilia 82 15 20 37 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 Yamaha 27 5 10 4 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 Honda 13 4 4 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Confira a edição #7 do Pódio Cast, com a prévia do GP da Espanha:

