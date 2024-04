Muita ação para fechar o fim de semana! A Porsche Cup Brasil encerra neste domingo a terceira etapa da temporada 2024 com as segundas corridas das classes Carrera Cup e Sprint Challenge no Autódromo de Interlagos.

No campeonato sprint, de provas de curta duração, as classes correm duas vezes no fim de semana, uma no sábado e outra no domingo. Enquanto o grid do sábado é formado pelo resultado do quali, o do domingo pega a classificação da corrida 1 e inverte um número determinado de posições (6, 7 ou 8), definido em sorteio no pódio.

Após a vitória na Carrera Cup, Thiago Vivacqua sorteou a inversão de seis posições. Com isso, a pole do domingo ficou com Lineu Pires, tendo Werner Neugebauer ao seu lado na primeira fila. O líder Marçal Müller sai em quarto.

Já na Sprint Challenge, o vencedor Miguel Mariotti também tirou o número seis no sorteio. Assim, teremos Matheus Roque largando na frente, com Célio Brasil na segunda posição e a atual campeã, Antonella Bassani, em terceiro.

Assista às corridas de domingo da Porsche Cup em Interlagos:

Hamilton OCTACAMPEÃO? ENEA? Alonso TRICAMPEÃO? Novo sistema de PONTUAÇÃO mudaria a HISTÓRIA DA F1?

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #279 - O que dá para tirar de lição após cinco etapas da F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!