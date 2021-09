Max Verstappen saberá amanhã qual é o gosto de largar na pole position em casa. O holandês da Red Bull confirmou o favoritismo e garantiu a primeira posição para o GP da Holanda, que retorna à Fórmula 1 após 35 anos fora.

O holandês parecia tranquilo para garantir a sétima pole do ano, mas não contava com uma ótima volta de Lewis Hamilton no final, garantindo a segunda posição a apenas 0s038 de distância. Esses 38 milésimos representam exatamente o que Verstappen melhorou em sua marca entre a primeira e a segunda saída.

Saudado como herói pelo exército laranja ao sair do carro, Verstappen destacou a felicidade de largar na frente em casa.

"É uma sensação maravilhosa conquistar a pole aqui, sem dúvidas. O público é incrível e hoje foi muito legal. O carro estava bom de pilotar e essa pista também. Na classificação, quando tiramos o combustível, fica muito bom".

Questionado sobre a corrida do domingo, o holandês destacou a importância da pole pela dificuldade de ultrapassar.

"Sim, estou na melhor posição de largada possível. Sabemos que ultrapassar aqui é difícil. Não acredito que será uma corrida fácil, já que temos que fazer muitas voltas por aqui. E os pneus estão sofrendo com a alta velocidade. Mas sim, hoje foi bom, e espero que consiga terminar o que comecei hoje".

F1 AO VIVO: Tudo sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da HOLANDA, com o debate sobre o GRID em ZANDVOORT

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: