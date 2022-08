Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen sai da Bélgica mais confortável do que nunca na liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Mesmo saindo fora do top 10, o holandês teve uma performance dominante para assumir rapidamente a liderança e disparar na frente, sem dar chance aos rivais.

Com isso, sua vantagem na ponta, que já era de confortáveis 80 pontos, aumenta ainda mais. Mas agora o holandês passa a ter seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, na vice-liderança, com o mexicano se aproveitando de uma prova complicada de Charles Leclerc, que não chegou a se aproximar das posições de pódio.

A Fórmula 1 não tira folga, retomando as atividades da temporada 2022 com o GP da Holanda em Zandvoort já na próxima semana, sendo a segunda prova da rodada tripla que fecha o calendário europeu. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 após o GP da Bélgica:

Confira a situação do Mundial de Construtores da Fórmula 1 após o GP da Bélgica:

Pos Equipe Pontos 1 Red Bull Racing 475 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 44 - - - - - - - - 2 Ferrari 359 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 25 - - - - - - - - 3 Mercedes 316 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 12 - - - - - - - - 4 Alpine 113 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 14 - - - - - - - - 5 McLaren 95 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - - 8 AlphaTauri 29 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - 2 - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 24 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 4 - - - - - - - - 10 Williams 4 - - 1 - 2 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -

