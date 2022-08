Carregar reprodutor de áudio

Os fãs da Fórmula 1 acompanharam mais uma atuação dominante de Max Verstappen neste domingo. Mesmo largando fora do top 10 no GP da Bélgica, o holandês voou pelo grid, precisando de menos de 15 voltas para assumir a liderança e sumir da frente dos rivais. Dali em diante, o piloto da Red Bull guiou sozinho para vencer mais uma vez na temporada, aumentando ainda mais sua vantagem no Mundial.

Sergio Pérez foi o segundo, dando à Red Bull uma dobradinha, enquanto Carlos Sainz ficou na última posição do pódio. Completaram o top 10: George Russell, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Alex Albon. Já o heptacampeão Lewis Hamilton abandonou ainda na primeira volta após um incidente de pista com Alonso, que despertou a ira do bicampeão contra o ex-companheiro de McLaren.

O domingo em Spa começou movimentado, com a F1 confirmando a permanência do GP da Bélgica no calendário em 2023 e mais mudanças no grid de largada: a AlphaTauri trocou o motor de Tsunoda, forçando-o a sair do pitlane. E a minutos da saída, Pierre Gasly teve problemas com seu carro, sendo obrigado a sair junto do companheiro de equipe.

Na largada, Sainz largou bem, enquanto Pérez foi mal, perdendo posições para Alonso, Hamilton e Russell, caindo para sexto. O heptacampeão passou a pressionar o espanhol e os dois tiveram um toque, causando problemas na Mercedes.

Ao final da primeira volta, Sainz liderava com Pérez já retomando a segunda posição e Russell em terceiro. Alonso e Vettel completavam o top 5, enquanto Verstappen já era o oitavo e Leclerc o décimo.

O abandono de Hamilton causou uma bandeira amarela no último setor mas, na volta seguinte, o safety car precisou ser acionado. Latifi acabou indo parar na caixa de brita e, ao voltar, perdeu o controle de sua Williams, levando Bottas consigo. Leclerc aproveitou a chance para ir aos boxes.

A prova foi reiniciada na quinta volta. Enquanto os ponteiros não mudaram, Verstappen rapidamente voltou a subir, assumindo a sexta posição em menos de uma volta. Foram necessários apenas mais três giros para que ele chegasse ao pódio, ultrapassando Russell. Enquanto isso, Leclerc seguia sofrendo para superar os carros, ocupando a 15ª posição após a parada.

Ao chegar em terceiro, Verstappen acabou ficando um bom tempo preso atrás de Pérez, que estava em uma estratégia diferente, com o holandês reclamando pelo rádio.

Na volta 12, Sainz foi aos boxes, e o holandês seguia atrás do mexicano, conseguindo passar para assumir a liderança apenas depois da Eau Rouge. Rapidamente já abriu mais de 1s5 para o companheiro

Na 15ª volta, de um total de 44, a rodada de pits ainda estava acontecendo. Neste momento, Verstappen de macio ainda seguia na pista, com 13s para Sainz em segundo, com Pérez em terceiro após sua parada, voltando colado em Leclerc, com Russell em quinto.

Com os macios no limite, Verstappen finalmente parou no começo da volta 16, colocando pneus médios e voltando a 5s de Sainz. Pérez conseguiu afastar Leclerc, que passou a ser pressionado por Russell, com o piloto da Mercedes assumindo a quarta colocação pouco depois.

Rapidamente Verstappen colou em Sainz, assumindo a liderança na reta Kennel após a Eau Rouge no começo da 18ª volta. Antes mesmo de cruzar a linha de chegada, sua diferença para o espanhol já estava na casa de 2s. Sem conseguir render igual às Red Bulls, Sainz passou a ser pressionado por Pérez pouco depois.

Quando a prova chegou à metade, na 22ª volta de 44, Verstappen liderava com quase 7s de vantagem para Pérez, que já abria quase 2s para Sainz. Russell (+6s8 p/ SAI) era o quarto com Leclerc (+10s2 p/ RUS) em quinto, enquanto Alonso, Vettel, Ocon, Albon e Ricciardo completavam o top 10.

Com Russell se aproximando rapidamente, a Ferrari trouxe Sainz novamente aos boxes na volta 26, colocando pneus duros no espanhol, que voltou em quarto. Leclerc entrou na mesma volta, colocando compostos médios e retornando em sétimo. Nos giros seguintes, os demais ponteiros seguiram o mesmo caminho.

A dez voltas do fim, Verstappen abria 12s para Pérez após sua parada. O mexicano tinha quase 10s para Sainz, que via Russell se aproximando, a menos de 4s. Leclerc era o quinto colocado, com Alonso, Gasly, Vettel, Ocon e Albon fechando o top 10.

No final, Max Verstappen teve vida tranquila para cruzar a linha de chegada em primeiro sem maiores problemas. Sergio Pérez foi o segundo, completando a dobradinha para a Red Bull, enquanto Carlos Sainz ficou com a última posição do pódio.

Completaram o top 10: George Russell, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Alex Albon. Leclerc foi punido com 5s logo após o fim da prova por exceder velocidade no pitlane, perdendo a quinta posição.

A Fórmula 1 não tira folga, retomando as atividades da temporada 2022 com o GP da Holanda em Zandvoort já na próxima semana, sendo a segunda prova da rodada tripla que fecha o calendário europeu. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

F1 AO VIVO: Verstappen brilha e vence de forma dominante na Bélgica; acompanhe o melhor debate pós-corrida da movimentada prova em Spa

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?