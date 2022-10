F1 - Verstappen dispara contra Hamilton: "Ele nem fala meu nome"

Carregar reprodutor de áudio

O campeonato mundial de 2021 trouxe à tona uma das maiores polaridades da Fórmula 1: Lewis Hamilton x Max Verstappen. Contudo, a 'briga' entre Red Bull e Mercedes foi deixada de lado na temporada deste ano pela ausência de competitividade da equipe de Toto Wolff, mas bastou uma aparição das flechas de prata entre o time de Milton Keynes no México para reacender uma velha 'rixa'.

Em entrevista ao jornal The Mail on Sunday, o holandês disparou contra o heptacampeão alegando que o britânico não "o nomeia" quando vai se referir as suas conquistas e deixou claro que não guarda rancor do ex-rival ao título.

"As pessoas me disseram que ele nem fala meu nome. Sempre me ensinaram que você tem que respeitar o que as pessoas conquistaram no esporte. Não tenho nenhum problema com o que Lewis conquistou, ele é um dos melhores da história."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, the Red Bull constructors trophy delegate, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Eu sei que não é apenas o carro que ele está pilotando. Isso ajuda, todos nós sabemos disso, mas você ainda tem que vencer seu companheiro de equipe e Lewis tem feito isso de forma consistente. Acho que você tem que reconhecer que a pessoa fez um trabalho incrível", acrescentou.

Verstappen também falou sobre as vaias que ele e seu companheiro de equipe Sergio Pérez receberam durante o GP dos Estados Unidos, além do coro de "traidores" pelo fato da Red Bull ter ultrapassado o limite orçamentário de 2021 (enquanto no México, Hamilton foi recebido para a entrevista pós corrida com várias vaias).

"Não é como o futebol e o abuso nos estádios. É provavelmente sobre a frustração que os torcedores acumularam com seu piloto em particular, que ele não está indo bem ou que eles não gostam de mim. Não estou aqui para ser apreciado e isso não vai estragar o meu dia. Estou me divertindo muito com meu time. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas estou aqui para me apresentar", concluiu.

PÓDIO: Tudo sobre a BATALHA na altitude da CIDADE DO MÉXICO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: