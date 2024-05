Após punição a Sainz, veja novo resultado do GP de Miami de F1

Horas depois do GP de Miami de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou punições para Carlos Sainz, espanhol da Ferrari, Kevin Magnussen, dinamarquês da Haas, e Lance Stroll, canadense da Aston Martin.

As duas primeiras penalidades alteram o resultado da corrida disputada neste domingo em Miami, Flórida, na costa leste dos Estados Unidos. Na tabela abaixo, o Motorsport.com te mostra o novo resultado:

CLA PILOTO # 1 L. Norris MCLAREN 4 2 M. Verstappen RED BULL RACING 1 3 C. Leclerc FERRARI 16 4 S. PÉREZRED BULL RACING 11 5 C. Sainz Jr. FERRARI 55 6 L. Hamilton MERCEDES 44 7 Y. Tsunoda RB 22 8 G. Russell MERCEDES 63 9 F. Alonso ASTON MARTIN RACING 14 10 E. Ocon ALPINE 31 11 N. Hulkenberg HAAS F1 TEAM 27 12 P. Gasly ALPINE 10 13 O. Piastri MCLAREN 81 14 G. Zhou SAUBER 24 15 D. Ricciardo RB 3 16 V. Bottas SAUBER 77 17 L. Stroll ASTON MARTIN RACING 18 18 A. Albon WILLIAMS 23 19 K. Magnussen HAAS F1 TEAM 20 dnf L. Sargeant WILLIAMS 2

CHRISTIAN FITTIPALDI e FELIPE MOTTA comentam o GP de Miami de F1

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #280 - Rubinho e Massa desafiam tempo; tudo sobre a revolução da Stock Car

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!