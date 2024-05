Hoje só termina amanhã para Lando Norris! O piloto da McLaren venceu sua primeira corrida na Fórmula 1 ao chegar em primeiro no GP de Miami realizado nesse domingo.

Durante a coletiva de imprensa realizada após a corrida, o britânico foi questionado sobre a comemoração deste momento especial. Ao responder, ele brincou que chegaria no dia seguinte mais do que com um nariz arranhado.

"Eu não vou dormir, vou virar à noite! Talvez eu tenha mais do que um arranhão no meu nariz amanhã...Eu esperava que isso acontecesse em Silverstone, mas farei isso lá também."

A citação ao nariz faz referência ao acontecimento prévio ao GP de Miami. Aproveitando o fim de semana de folga antes da corrida na Flórida, Norris celebrou o "Dia do Rei" - um dos maiores festivais dos Países Baixos. O piloto estava em um barco com o DJ Martin Garrix e fotos do seu rosto enfaixado começaram a circular nas redes sociais.

Não se sabe o que causou o machucado, mas não foi nada grave. Ele apareceu na quinta-feira de mídia em Miami com um curativo no nariz, mas seguiu a programação do fim de semana normalmente.

