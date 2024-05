Com a vitória no GP de Miami de Fórmula 1, o piloto britânico Lando Norris, da McLaren, conquistou 25 pontos e agora soma 83, no quarto lugar da temporada 2024 da categoria máxima do automobilismo mundial.

Veja a tabela de classificação do campeonato de 2024 da Fórmula 1 após o GP de Miami, na Flórida:

POSIÇÃO PILOTO PONTOS 1 M. Verstappen 136 2 S. Perez 103 3 C. Leclerc 98 4 L. Norris 83 5 C. Sainz Jr. 83 6 O. Piastri 41 7 G. Russell 37 8 F. Alonso 33 9 L. Hamilton 27 10 Y. Tsunoda 14 11 L. Stroll 9 12 O. Bearman 6 13 N. Hulkenberg 6 14 D. Ricciardo 5 15 E. Ocon 1 16 K. Magnussen 1 17 A. Albon 18 G. Zhou 19 P. Gasly 20 V. Bottas 21 L. Sargeant

CHRISTIAN FITTIPALDI e FELIPE MOTTA comentam o GP de Miami de F1

