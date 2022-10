Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo diz que "não planejava" fazer uma ultrapassagem sobre Yuki Tsunoda quando eles se tocaram durante o GP da Cidade do México de Fórmula 1 neste domingo.

A dupla entrou em contato quando Ricciardo fez um movimento no interior de uma curva à direita apertada enquanto os dois pilotos lutavam pela 11ª posição na volta 51 da corida. Por conta do toque - que levantou parte do carro do japonês momentaneamente - Tsunoda precisou voltar aos boxes, mas foi forçado a abandonar devido a danos sofridos.

Ricciardo logo recebeu uma penalidade de 10 segundos pelos comissários da FIA. No entanto, sua recuperação foi ajudada por ele ser um dos poucos pilotos a mudar para pneus macios na última parte da corrida. Contra as expectativas, ele escalou o pelotão e terminou a corrida em sétimo lugar e estava tão à frente de Esteban Ocon que o efeito do pênalti foi anulado.

Ricciardo disse que não assumiria toda a culpa pelo incidente anterior, sugerindo que Tsunoda poderia ter deixado mais espaço para ele.

"Eu vi alguns replays", disse ele. "Quero dizer, vou assumir mais responsabilidade, mas certamente não sinto que foi 100 a zero em termos de culpa minha. Não travei, fiquei no ápice, a verdade é que não planejava ou queria ultrapassar ele lá.

"Quero dizer, é claro que eu adoraria ultrapassá-lo, eu não estava naquela curva para frear. Eu só pensei que se eu ficasse lá... Não é nada que você provavelmente não saiba, mas todo o aperto está no lado de dentro daquele canto, está muito empoeirado.

"Então pensei que se eu pudesse ficar lá, mantê-lo um pouco na linha suja, eu teria uma saída melhor. Olha, provavelmente precisávamos dar mais 20-30 centímetros um ao outro e estaríamos bem. Provavelmente nem mesmo isso. Gostaria que não tivesse acontecido e lamento, mas acho que 10 segundos foram mais do que suficientes e, de alguma forma, ainda conseguimos”.

Ricciardo admitiu que esperava uma penalização.

"Sim, imaginei que eles provavelmente tinham que fazer alguma coisa. Mas também é tão difícil quando você está no calor da batalha, mas não me lembro de travar como com Carlos [Sainz] na curva 1 de Ímola, quando saí o ápice e deslizou para ele. Não parecia assim."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu ia falar no rádio e desabafar um pouco, mas optei por não dizer nada. Fiquei bem sombrio, então decidi continuar acelerando e tentei compensar isso."

O australiano disse que se sentiu muito confortável quando estava com o pneu macio.

"Naquele momento, eu realmente não me importava", disse ele. "Porque eu não tinha muito a perder,e assim que saí dos boxes o pneu estava muito melhor. Eu podia me apoiar nele e senti que estava no controle.

"Então fiquei tipo: 'vamos usar este pneu, ver o que ele tem.' E ele permaneceu relativamente consistente. Eu meio que forcei muito, então apenas tentei gerenciá-lo e ainda estava me dando muito mais ritmo. "

O piloto da McLaren também revelou que George Russell quase o atrapalhou na caça aos dez segundos - e a Esteban Ocon, mas o pit stop já no fim da corrida, feito pelo britânico, o salvou.

"Nas últimas voltas eu estava muito nervoso porque George estava tão perto e eu ia receber uma bandeira azul. Eu sabia que perderia alguns segundos com isso.

"Isso teria me jogado de volta ao Ocon. Então eu estava forçando como o inferno apenas para tentar manter essa diferença de dois segundos quando ouvi que ele parou para tentar a volta mais rápida - ele provavelmente não pensa ou sabe disso, mas eu vou comprar uma cerveja para ele de qualquer maneira!"

