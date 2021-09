Neste fim de semana, Max Verstappen terá mais do que nunca o apoio da torcida, correndo em casa no GP da Holanda de Fórmula 1. E uma certeza do fim de semana é que Lewis Hamilton deve ser muito vaiado pelo exército laranja, algo que o holandês acredita que não tenha como impedir que aconteça.

Ao longo da temporada, a disputa quente entre Hamilton e Verstappen vem acirrando os ânimos dos fãs de ambos os pilotos, especialmente após o acidente na primeira volta do GP da Grã-Bretanha, em que o holandês foi parar no muro após um toque da Mercedes.

Na Hungria, Hamilton foi bastante vaiado pelo público presente, e com a F1 correndo na casa de Verstappen, a expectativa é que as vaias cheguem a um novo nível no ano.

Questionado na coletiva pré-GP da Holanda desta quinta, Verstappen disse que até pode pedir para que os fãs não vaiem o rival, mas que isso não impedirá as pessoas de fazerem o que quiserem.

"Eu olho desse jeito: quando você vai a uma partida de futebol, quando você vai jogar na casa do adversário, você será vaiado em algum momento. E o clube da casa não vai até sistema de som para pedir que o pessoal não vaie, porque isso acontecerá naturalmente".

"No futebol, os fãs também são muito apaixonados e apoiam suas equipes locais. Então não acho que seja minha função falar que eles não podem vaiar, porque não sou eles e preciso focar apenas no que estou fazendo na pista".

"Tenho certeza que a maioria deles está aqui apenas para ter um ótimo fim de semana, para ver corridas de carro".

"Claro, alguns deles irão vaiar, mas não posso decidir isso para eles. Posso dizer para eles não fazer isso, mas vocês acham que eles vão me ouvir? Só espero que eles tenham um bom fim de semana".

Em coletiva exclusiva com a mídia holandesa, Verstappen falou mais sobre isso.

"Acho que é uma reação natural quando você tem um campeonato entre dois indivíduos ou equipes. Claro, não tolero isso, assim como não tolero que isso aconteça no futebol. Mas é algo que acontece e depende do oponente não ligar".

"O mesmo vale para jogadores de futebol. Eles não podem ligar para isso, porque sabem que o que importa é a performance. E eu acho que Lewis já indicou isso, que não o incomoda. E, no final, isso é o mais importante não?".

